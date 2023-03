Ouf de soulagement à l’université Iba Der Thiam de Thiès, où le président de la République vient de satisfaire une vieille doléance avec l’octroi de trois grands bus flambant neufs aux étudiants, pour assurer le transport de ceux qui logent hors du campus universitaire et font quotidiennement la navette entre leurs lieux d’habitation dans plusieurs coins de la ville et le temple du savoir. C’est lors de l’inauguration, le 10 février 2023, par le Président Macky Sall, au cours de sa tournée économique dans la région, du campus pédagogique de l’Université Iba Der Thiam (Uidt), que le porte-parole des étudiants, Serigne Babacar Sy Traoré, avait demandé l’octroi de deux bus pour amoindrir le calvaire de nombreux étudiants qui habitent loin du campus social.

Aujourd’hui, ces étudiants se disent d’autant plus satisfaits que le Président Sall soit allé au-delà de leurs attentes, en leur offrant trois bus. Toutefois, ils disent attendre toujours l’aide du président de la République par rapport à «l’édification, en suffisance, de logements sociaux dans le campus». L’Uidt est une institution créée en 2007, éclatée avec 19 bâtiments en location éparpillés dans les quatre coins de la ville. Elle se reconstitue aujourd’hui avec les chantiers ouverts par le chef de l’Etat, au grand bonheur de la communauté universitaire, qui se réjouit de «l’achèvement de ce projet prestigieux dans les meilleures conditions possibles, en respectant les délais et normes». Le nouvel établissement universitaire comprend un Rectorat, 10 laboratoires, des unités de formation technique, une en science informatique, une en ingénierie, une en science et technique, ainsi qu’un département de médecine. Egalement une bibliothèque imposante, avec tous les compartiments possibles pour les étudiants, y compris des salles de lecture, de conférence…

Le projet, estimé à plus de 7 milliards F Cfa, apportera, d’après les autorités compétentes, «un plus à l’Université des sciences et techniques et élargira la carte universitaire du Sénégal». Le projet d’extension est pour l’essentiel terminé, mais certains chantiers sont en cours pour améliorer le campus.

Par Cheikh CAMARA – Correspondant