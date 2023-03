Le guide des musulmans chiites Mozdahir du Sénégal, Chérif Mohamed Aly Aïdara, a personnellement dirigé, mercredi, une opération de distribution de vivres à des ménages musulmans du département de Vélingara pour leur permettre de passer un Ramadan sans trop de soucis.

Par Abdoulaye KAMARA – Mercredi passé, le siège de l’Institut Mozdahir international était le point de convergence de plusieurs musulmans, sans distinction d’école, du département de Vélingara. Ils devaient récupérer, pour les besoins du Ramadan, des vivres composés d’huile, de sucre, de lait en poudre et de riz, mis en place par le guide des musulmans chiites Mozdahir, Chérif Mohamed Aly Aïdara. Le guide religieux de l’école musulmane chiite a dirigé lui-même les opérations avec les conseils de ses représentants sur place. Ainsi, des ménages de la commune de Vélingara, des villages de Kandia, Kounkané, Némataba, Kael Bessel, Foula Mory, Darou Hidjiratou, Téyel, Pouréga, Kandiaye et on en oublie… sont rentrés avec leurs lots de denrées alimentaires. Un des bénéficiaires, Amadou Diallo, de la ville de Vélingara, a laissé éclater sa joie : «J’ai reçu des denrées alimentaires pouvant assurer les besoins de ma famille pour une bonne partie du mois.

Personnellement, en sus des vivres, j’ai reçu une enveloppe financière pour mes dépenses quotidiennes. Nous ne remercierons jamais assez le guide Mawlana Chérif Aly Aïdara. Que Dieu le garde longtemps parmi nous et lui donne toujours plus de moyens d’aider.» Chérif Aly Aïdara a dénombré la quantité mise en place : «Nous avons distribué pour 30 tonnes de riz, une quantité équivalente de sucre, de lait en poudre et d’huile. Nous allons donner le même quota à Kolda. Comme nous l’avons déjà fait à Dakar, à Linguère, en Guinée-Bissau et dans d’autres pays de la sous-région.» Il poursuit : «Depuis plus de 20 ans, nous faisons cette action pour nos coreligionnaires en période de Ramadan. Nous considérons que le musulman doit aider son prochain en toute circonstance pour la face de Dieu. Nous l’avons toujours fait dans la discrétion, loin des caméras.»

A rappeler que le guide religieux Chérif Aly Aïdara est natif du département de Vélingara où il a construit des mosquées, et a des centaines de disciples qu’il assiste régulièrement et pour qui il a recruté des maîtres pour l’enseignement du Coran et des sciences islamiques.

akamara@lequotidien.sn