Du matériel médical et des produits sanitaires, d’une valeur de plus de 50 millions de F Cfa, offerts par des partenaires extérieurs, et puis 6, 5 millions en produits et matériels issus des fonds de dotation de la mairie. Ce sont là les cadeaux de fin d’année réceptionnés par l’infirmier chef de poste de Bonconto, commune située dans le département de Vélingara. Samedi passé, populations et techniciens de la santé de cette localité étaient aux grands soins médicaux administrés par le maire, Ibrahima Diao.Par Abdoulaye KAMARA –

Les magasins de stockage du poste de santé de Bonconto, une commune du département de Vélingara, se sont révélés très étroits pour recevoir l’ensemble des produits et matériels médicaux officiellement remis par le maire à l’Infirmier chef de poste (Icp), samedi passé. L’Icp Ousmane Sawaré a reçu, par l’entregent du maire de la commune Ibrahima Diao, «8 seringues et aiguilles, 7 masques N-952, 2 stéthoscopes jetables, 64 contenants à aiguilles/seringues souillées, ½ baril de médicaments Ida, 1 chaise dentaire complète, 4 lits électriques, des lits manuels, 1 couveuse, des meubles de rangement, des matelas, des tables pliants, des tables de lit, 40 chaises roulantes pliantes, des chaises de traitement, des béquilles et des cannes», a listé le technicien de santé, qui a indiqué qu’il s’agit d’un don provenant de l’association Casa-Espoir qui a collaboré pour cela avec une Ong canadienne nommée Collaboration santé internationale. Ce n’est pas tout. L’infirmier a également réceptionné, au même moment, du matériel et produits médicaux d’une valeur de 6, 5 millions de francs, issus des fonds de dotation de la collectivité territoriale. Très satisfait, M. Sawaré a assuré le maire, qui les a remis, et les populations bénéficiaires du bon soin que son équipe fera de ces précieux cadeaux, en cette fin d’année budgétaire. Il a dit : «Ces appuis sont une preuve éloquente de l’attachement et de l’engagement du maire à soutenir le secteur de la santé. Nous mesurons la portée du geste et rassurons du bon soin à apporter à la gestion de ce matériel afin d’en tirer le meilleur profit au bénéfice exclusif des patients. Tout ceci arrive à un moment de récurrence de maladies hivernales. Certains patients n’ont pas les moyens de payer leurs frais médicaux.»

Ibrahima Diao, le maire de la commune, manifestement très satisfait de remettre ces matériels, a renseigné sur leur longue odyssée jusqu’à Bonconto. Il dit : «Nous remercions l’association sénégalaise Casa-espoir qui a collaboré avec l’Ong canadienne Collabo­ration santé internationale (Csi) pour nous aider à acquérir ce matériel et ces produits d’une valeur de plus de 50 millions de F Cfa. Nous avons juste donné près de 3 millions de F Cfa pour la collecte, la manutention et le transport du Canada à Linkéring, une commune dont le maire nous a mis a relation avec ces partenaires. Nous l’en remercions ainsi que les généreux donateurs pour leurs actions de bienfaisance qui vont dans les coins les plus reculés du monde. C’est du matériel tout neuf avec une couveuse qui coûte plus de 20 millions de francs. C’est un partenariat fécond à préserver et à perpétuer.»

Parlant des fonds de dotation, le maire a révélé : «Cette année, comme l’année dernière, nous avons mis 6, 5 millions de francs pour soutenir la santé des populations. Depuis 2023, ce n’est pas moins de 23 millions de francs que nous avons eu à injecter dans le secteur de la santé au bénéfice exclusif des populations.»

Du poste de santé de Daroul Hijratou

Bientôt la commune de Bonconto aura un 2ème poste de santé. Ibrahima Diao, le maire, ajoute : «Le chantier du poste de santé de Saré Bossédio a démarré. Il devra être réceptionné au plus tard en fin décembre et devra normalement fonctionner en janvier 2026. En tout cas, la mairie est prête à s’investir pour cela ; en l’équipant et en recrutant un personnel.»

Dans le village religieux de Daroul Hijratou se trouve un poste de santé en construction depuis 2021 et qui est à l’arrêt. Ce qu’en sait le maire Ibrahima Diao : «C’est le Pudc qui a financé la construction du poste. Le marché a été attribué au niveau national. La mairie et l’administration territoriale ne connaissent pas l’entreprise qui l’a gagné. Sinon très peu. L’entreprise a quitté les lieux depuis belle lurette, sans donné signe de vie.» Et pourtant, le démarrage des travaux avait suscité un grand espoir pour la commune et pour Daroul Hijratou, qui est un village religieux qui reçoit beaucoup de monde en toute saison, qui abrite une rencontre religieuse annuelle de la communauté musulmane chiite Mozdahir du Sénégal. A l’occasion, pour une semaine au moins, plusieurs milliers de citoyens du Sénégal et d’ailleurs séjournent dans le village natal du guide religieux Chérif Mohamed Aly Aïdara. Un séjour qui enregistre, souvent, des urgences sanitaires dont même les premiers soins ne peuvent pas être pris en charge localement. «Les nouvelles autorités politiques du pays doivent prendre des mesures pour son redémarrage», a souhaité le maire Ibrahima Diao.

