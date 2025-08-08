Récompenser, féliciter, encourager et offrir en modèles à leurs pairs, c’est l’objectif de la journée «Sargal» que l’Ong Grandmother project (Gmp-changement par la culture) a organisée, mercredi passé, à l’intention de 13 jeunes filles, issues du monde rural, qui ont passé avec succès les examens du Bfem et du Baccalauréat. Elles étaient toutes encadrées par l’Ong dans le cadre de son programme «Développement holistique des filles».Par Abdoulaye KAMARA –

Leur réussite scolaire n’était pas une évidence, du fait du contexte rural et des nombreux pièges qui se dressent sur le chemin de la réussite scolaire. 13 jeunes filles leaders du Collège d’enseignement moyen (Cem) de Kandia et du Lycée/Cem de Saré Coly Sallé, dans le département de Vélingara, ont pu passer avec succès les examens du Bac­calauréat et du Brevet de fin d’études moyennes (Bfem) pour la session 2025. Elles sont toutes passées, en sus des enseignements classiques, par l’Ecole Gmp-changement par la culture qui promeut l’enseignement des valeurs et la collaboration école-communauté. Suffisant pour rendre fière l’équipe de Gmp qui a largement contribué à leur réussite scolaire. Gmp a organisé, mercredi passé, une fête, «Sargal», en leur honneur pour les «féliciter, les célébrer, les encourager, les motiver, les récompenser et les offrir en modèles à leurs pairs», a dit le Directeur national de Gmp-changement par la culture, Mamadou Coulibaly. S’adressant aux heureuses élèves des communes de Kandia et Saré Coly Sallé encadrées par Gmp, M. Coulibaly a déclaré : «Vos performances scolaires sont le fruit d’un effort individuel certes, mais aussi de valeurs de courage, de citoyenneté, de volonté, d’engagement, d’estime de soi, de confiance en soi, de respect, de persévérance et de motivation.» M. Coulibaly faisait ainsi référence aux formations reçues en leadership et en Développement personnel dans le cadre de son programme de «Développement holistique des filles». Ce programme promeut également une forte collaboration entre l’école et la communauté, autorisant les personnes âgées (des grands-mères surtout) à entrer dans les salles de classe pour dire des contes, faire des récits et accompagner les filles à la maison pour qu’elles échappent aux pièges des grossesses et mariages d’enfants, et les encourager à viser les cimes de la réussite sociale à travers l’école.

Engagements

La journée «Sargal» de mercredi de Gmp-changement par la culture ne s’est pas limitée à jeter des fleurs aux nouvelles titulaires du Bfem et du Baccalauréat. En plus de la remise de kits de fournitures scolaires nécessaires à l’enseignement secondaire, l’Ong a engagé des échanges pour leur bonne orientation scolaire et professionnelle, leur intégration dans le nouvel environnement urbain, ainsi que la résistance aux différents pièges auxquels elles pourraient faire face en ville, au lycée et en classe. Des pièges qui ont pour noms : prédation des jeunes garçons, dépaysement, mimétisme, perte de la confiance et de l’estime de soi.

Les filles se sont engagées à continuer à mériter la confiance de Gmp-changement par la culture, ainsi que celle de leurs parents qu’elles ont le devoir de rendre heureux en les libérant de leurs difficiles conditions d’existence. En plus, elles se sont engagées à organiser des cours de vacances au bénéfice de leurs frères et sœurs dans leurs villages respectifs et à les encadrer tout au long de la prochaine année scolaire.

La réussite de ces filles au Bac et au Bfem est une promesse ferme de Kandia et Saré Coly Sallé de compter désormais sur leurs filles et sœurs pour construire l’avenir de leurs communes si rurales. Après plus de 50 ans de présence de l’école d’enseignement en français, ces communes comptent encore très peu de filles qui ont fait des études post-Baccalauréat.

