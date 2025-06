A la veille de la fête de Tabaski, le garcinia kola ou petit cola a été aperçu à nouveau sur les étals du marché de Diaobé, haut lieu de sa distribution dans la région de Kolda. Mercredi passé, des dizaines de paniers de la noix ont été débarqués dans le marché sous-régional de la commune de Diaobé-Kabendou.Par Abdoulaye KAMARA –

La presse a fait le black-out sur cela. Pourtant, la pénurie de petit cola ou encore garcinia kola a perturbé bien des habitudes de consommation et importuné bien de ses consommateurs assidus. Depuis un mois ou plus, la noix a disparu des commerces du département de Vélingara et même de la région de Kolda. Le marché de Diaobé, principal lieu de sa distribution, n’en recevait plus de ses fournisseurs, ressortissants principalement de la Guinée Conakry. Une pénurie que le Fouladou, et peut-être une bonne partie du Sénégal, va désormais conjuguer au passé. Mercredi dernier, le marché sous-régional a reçu plusieurs paniers remplis de garcinia kola. Au grand bonheur des «accros» de la noix. Thierno Baldé, originaire du Pathiana (Wassadou), trouvé au marché de Diaobé, un sachet de petit cola à la main, croque sa joie à pleines dents. Il dit : «J’étais vraiment agacé de manquer de petit cola toutes ces semaines.

J’en étais accro. Sa consommation me fait du bien en termes de digestion rapide, d’appétit, et puis c’est un bon aphrodisiaque.» Amadou Baldé de la commune de Kandiaye, une provision de la noix ocre-marron en main, embraie : «J’étais embêté pendant toutes ces semaines que je n’ai pas consommé de petit cola. J’ai échangé le cola traditionnel par le petit cola depuis bientôt 2 ans. Et je m’en porte bien mieux en termes de digestion et de performance au lit. Je suis heureux de le retrouver à nouveau.»

El Hadji Moussa Diallo, vendeur de cola, donne les causes de la pénurie observée les semaines passées. Il dit : «La pénurie est due à une consommation totale des stocks de la production de la saison dernière. Les nouveaux paniers que nous avons reçus ce jour sont issus de la production de cette année. Ce sont des colas tout frais. Voyez-vous (il en exhibe) ! Le nombre de consommateurs de la noix a augmenté de par le monde. Ses différents usages aussi. Le petit cola serait même utilisé par les industries pharmaceutiques. Et puis, du fait que le Sénégal importe le garcinia kola de la Guinée, de la Côte d’Ivoire et du Nigeria, ces pays assurent leur consommation locale avant de nous servir.» Conséquence de cette pénurie : le prix du sac de 50 kg est passé, selon Bassirou Diallo, vendeur de cola à Diaobé, de 370 000 francs à 600 000 francs. En clair, désormais, il faut débourser 14 500 francs pour se payer 1 kg de garcinia kola, en lieu et place de 11 000 francs il y a un mois. Pour ceux qui achètent par unité, Bassirou Diallo demande de se munir d’au moins 150 francs pour obtenir la plus petite noix de ce produit aux vertus médicinales bien reconnues. «Quel qu’en soit le prix, nous nous donnerons les moyens d’obtenir le petit cola. C’est au prix de notre santé, d’une bonne santé. Un paquet de cigarettes est beaucoup plus cher que le petit cola et pourtant, il est encore et toujours bien consommé. Ce sera le cas pour le petit cola, malgré l’augmentation de son prix», explique Thierno Baldé de la commune de Wassadou.

Présentation du petit cola par Google

Le petit cola, également connu sous le nom de garcinia kola, est un fruit aux multiples vertus, notamment utilisé comme stimulant, tonique cardiaque et dans le traitement de diverses affections. Il est riche en caféine et en théobromine, ce qui lui confère des propriétés énergisantes et stimulantes, ainsi que des bienfaits digestifs et respiratoires. Il permet d’accélérer les battements du cœur, d’amplifier sa dynamique et d’ajuster ses contractions, contribuant ainsi à réguler le rythme cardiaque. Il est également utilisé en médecine traditionnelle africaine pour ses propriétés anti-inflammatoires, antimicrobiennes et aphrodisiaques.

