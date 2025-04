La Fondation Community Impact, basée aux Etats-Unis, séduite par le dynamisme du Mouvement des jeunes panafricains de la région de Kolda (Mjpk), a signé une convention de partenariat avec celui-ci pour l’aider à mieux promouvoir, dans les 3 départements de la région de Kolda, la démocratie, la bonne gouvernance, la participation citoyenne et le leadership.Par Abdoulaye KAMARA –

Tout vient à point à qui sait attendre. Le Mouvement des jeunes panafricanistes de Kolda (Mjpk) connaît la portée de ce proverbe. Sur le terrain de la revendication citoyenne, de l’activisme, de la promotion du panafricanisme et du leadership local depuis 2020, par un engagement militant désintéressé, désormais, des étoiles venues des Etats-Unis scintillent au-dessus de sa tête. Samedi passé, le Mjpk a signé une convention de partenariat avec la Fondation Community Impact basée aux Etats-Unis. Durant les 12 prochains mois, les jeunesses panafricanistes des départements de Kolda, Vélingara et Médina Yoro Foulah devront, avec la collaboration financière de Com­munity Impact, dérouler des activités de terrain dans les domaines de la gouvernance, de la démocratie, de la participation citoyenne, de l’entreprenariat et du leadership. C’est le Coordonnateur régional du Mjpk, Youssouph Thiané Bal­dé, qui a dévoilé le contenu du document signé ce jour-là dans un réceptif hôtelier de Vélin­gara. M. Baldé a jubilé à la fin de la cérémonie de signature. Il a dit : «C’est un réel plaisir pour nous d’avoir décroché notre première convention de partenariat et de l’avoir signée dans le département de Vélingara. Nous remercions vivement le président de la fondation pour son esprit d’ouverture et son patriotisme de terroir.»

Abdou Diouf Baldé, président de la Fondation Com­munity Impact, fils du terroir, a été représenté à la cérémonie par le Point focal de Com­munity Impact, El Hadji Mamadou Diallo, qui a déclaré : «Nous nous réjouissons de coopérer avec une aussi prestigieuse organisation de la société civile, Mjpk en l’occurrence, qui intervient dans tous les 3 départements de la région de Kolda. Cette convention nous permettra d’établir un partenariat autour des préoccupations communes et des défis de notre communauté.»

Sans soutien d’aucune sorte, le Mjpk, organisation de la société civile, s’est illustré dans des revendications relatives à la lutte contre l’accaparement des terres, la déforestation, le sous-équipement du Centre de santé de Vélingara et pour le relèvement de son plateau technique.

Le manque de soutien financier et/ou matériel plombait les ailes à la bande à Youssouph Thiané Baldé. Le soutien de Community Impact va lui donner des ailes et de l’élan, pour plus de résultats positifs dans les domaines de la bonne gouvernance, de la citoyenneté, de la démocratie, de l’entreprenariat et du leadership.

A rappeler que pour la signature de cette convention, les bureaux du Mjpk de Kolda et Médina Yoro Foulah ont fait le déplacement de Vélingara pour ne pas se faire raconter cette première dans la jeune histoire du Mjpk.

akamara@lequotidien.sn