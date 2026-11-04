Le projet d’implantation de palmeraies à huile porté par la société Swami Agri, filiale de la multinationale Senegindia, dans la commune de Wassadou, suscite une vive opposition chez les acteurs de la Société civile du département de Vélingara. Réunis lundi dernier autour d’un point de presse, ces activistes réclament davantage de transparence dans le processus d’acquisition des terres, une large concertation avec les populations concernées, et dénoncent, dans le même temps, le sous-développement chronique de leur collectivité.

Par Abdoulaye KAMARA – Le projet de plantation de palmiers à huile dans la commune de Wassadou, située dans le département de Vélingara, est loin de faire l’unanimité. Les activistes du département sont montés au créneau pour exprimer leur opposition à ce qu’ils considèrent comme une tentative de spoliation foncière par la société Swami Agri, filiale de la multinationale Senegindia, en complicité avec les autorités locales. A l’origine de cette sortie médiatique, un communiqué du Gouverneur de la région de Kolda annonçant la convocation d’un Comité régional de développement (Crd), mardi passé, consacré à cette question. Une initiative qui a poussé ces acteurs de la Société civile à organiser un point de presse, lundi dernier, pour faire entendre leurs préoccupations et interpeller les autorités administratives.

Selon un des responsables du Mouvement Fouladou, Cheikh Omar Mballo, «il y a une opacité totale dans ce projet de Swami Agri qui décide d’implanter des palmeraies à huile dans la région de Kolda. A terme, 11 000 ha sont visés dans la commune de Wassadou, sans aucune lisibilité du projet, sans aucune garantie de transparence dans le processus d’expropriation des terres de nos ancêtres. Nous nous opposons à ce projet», a-t-il dit, très applaudi par ses camarades activistes de toute la région de Kolda et d’autres localités du pays qui s’étaient donné rendez-vous lundi dans son village natal de Saré Badiou, dans la commune de Wassadou. Son camarade Saliou Kandé a ajouté : «Au même moment, la population locale est privée de l’accès à la terre pour des exploitation agricoles familiales. Ce projet de palmeraies ne nous servira à rien, d’autant que l’unité de transformation en huile est prévue à Thiès.»

Les conclusions du Comité régional de développement sont très attendues par les activistes du Fouladou pour édifier sur la nature et la forme des combats futurs à mener. A rappeler que la société Swami Agri, filiale de la multinationale Senegindia, a sollicité et (presque) obtenu un accord pour l’implantation de 5 palmeraies à huile dans la région de Kolda pour une superficie totale de 55 000 ha. Ces palmeraies doivent être implantées dans les communes de Wassadou, Bonconto, Saré Coly Sallé (Vélingara), Dialmbéré et Médina Chérif (Kolda) pour 11 000 ha chacune, avec une phase test de 50 ha par commune. C’est la taille à terme des palmeraies et le manque de concertation qui soulèvent l’ire des activistes.

Wassadou, une commune abandonnée à son sort ?

Au-delà de la question foncière, les initiateurs du point de presse ont saisi l’occasion pour mettre à nu les difficultés auxquelles sont confrontées les populations de cette commune frontalière avec la Guinée-Bissau.

Selon Cheikh Omar Mballo, l’un des responsables du mouvement, les 64 villages que compte la commune de Wassadou sont toujours privés d’électricité. Une situation qu’il juge incompréhensible au regard des ambitions de développement économique affichées dans la zone. «Même le chef-lieu de commune est dans le noir la nuit tombée», martèle-t-il. L’accès à l’eau potable constitue également un véritable casse-tête pour les populations. Selon Saliou Kandé, «la commune compte 4 forages dont un seul est actuellement fonctionnel. Plus préoccupant encore, le chef-lieu de la commune lui-même s’approvisionne en eau à partir des puits, à l’image des 63 autres villages et hameaux».

A ces difficultés, s’ajoute l’état défectueux de la route qui relie la Route nationale numéro 6 à la frontière avec la Guinée-Bissau. Longue d’une trentaine de kilomètres, cette voie de communication est dans un état particulièrement dégradé, devenant quasiment impraticable pendant l’hivernage. Une situation qui accentue l’enclavement des populations et complique leurs déplacements, ainsi que l’évacuation des malades vers les grands centres de santé de la région et celle des productions agricoles.

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