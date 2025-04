Pour la campagne 2025 de distribution de moustiquaires imprégnées, les activités de formation des acteurs et de recensement des ménages bénéficiaires vont se dérouler pendant la retraite spirituelle de Médina Gounass, appelée Daaka. Une coïncidence de calendrier qui fait craindre un échec de la campagne pour le département de Vélingara.Par Abdoulaye KAMARA –

Le Sénégal et la Gambie se sont entendus pour organiser, en même temps, une campagne de distribution de Moustiquaires imprégnées à longue durée d’action (Milda) pour cette année 2025. Les 2 pays ont convenu d’organiser conjointement les activités de formation des acteurs, du 25 au 30 avril 2025, et puis le recensement des ménages à pourvoir en moustiquaires, du 2 au 6 mai. Or, ces dates coïncident avec le déroulement d’activités spirituelles de prières et de dévotion d’une durée de 10 jours dans la cité religieuse de Médina Gounass. Précisément du 26 avril au 5 mai 2025, cette cité religieuse de la confrérie tidiane du département de Vélingara va tenir son Daaka annuel. Une coïncidence de calendrier qui ne rassure pas le médecin-chef du District de santé de Vélingara. Oumar Sané a exprimé ses craintes au cours d’un Comité départemental de développement (Cdd) tenu mercredi passé à la salle des réunions de la Préfecture de Vélingara. Devant les autorités administratives et locales du département, Dr Oumar Sané a dit : «Nous considérons que le Daaka est un événement religieux régional, et même sous-régional, qui attire beaucoup de monde venant en pèlerinage. Malheureusement, dans la planification nationale, cet événement n’a pas été pris en compte. Nous avons alerté les autorités supérieures, leur disant que dans le département de Vélingara, un bon recensement des ménages ne peut pas se faire pendant le Daaka. Parce que les populations y séjournent le temps du Daaka et puis le personnel de santé, qui est censé coordonner ce recensement, est mobilisé pour le Daaka et enfin, le département va recevoir beaucoup de personnes originaires d’autres localités. Des réalités qui peuvent fausser la fiabilité du recensement. Nous avons demandé à ce que cette activité soit décalée pour notre district.» Il est vrai que dans cette localité, des villages entiers sont vidés pour se retrouver soit au Daaka (site de recueillement pour adultes et jeunes hommes) ou dans la cité religieuse (femmes surtout). Ils y vont pour raffermir leur foi ou pour des besoins économiques (travaux domestiques ou construction d’habitats pour les jeunes).

Dr Sané a informé le Cdd que le Sénégal s’est fixé comme objectif d’éradiquer la malaria d’ici 2030, et que l’une des stratégies les plus efficaces est l’utilisation de moustiquaires imprégnées par toute la famille, toutes les nuits. C’est pourquoi la présente campagne veut atteindre 100% des ménages et encourager 80%, au moins, de la population à dormir sous une moustiquaire. Car une chose est de disposer d’une moustiquaire et une autre est d’accepter de l’utiliser pour se protéger contre l’anophèle. Le défi est d’autant gros pour le District de santé de Vélingara qu’il se trouve dans la zone rouge de prévalence du paludisme. Un district qui enregistre encore «un taux de décès important, même s’il est en recul, de plus en plus», selon le médecin-chef du district, Dr Sané. C’est pourquoi le Cdd a proposé d’utiliser les radios communautaires pour sensibiliser le plus grand nombre de populations et mettre à contribution les chefs de village, les leaders religieux et les Forces de défense et de sécurité pour sa réussite. La distribution des dites moustiquaires se fera du 23 au 27 mai, en synchronisation avec la Gambie.

Il faut rappeler que cette présente campagne a pour partenaires financiers le Fonds mondial, Plan international et la Banque islamique de développement (Bid).

akamara@lequotidien.sn