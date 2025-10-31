Le Comité régional de gestion des épidémies de Kolda était, hier jeudi, dans le village de Saré Ndiobo, dans le département de Vélingara, suite à un cas confirmé de Fièvre de la vallée du Rift sur des caprins. C’est pour partager le plan d’actions pour la gestion de la maladie et sensibiliser les populations afin d’éviter la propagation de la zoonose.Par Abdoulaye KAMARA –

Les services techniques ré­gionaux de l’Elevage, de l’Environnement, de l’Hygiène publique et de la santé, membres du Comité régional de gestion des épidémies étaient, hier jeudi, dans le patelin de Saré Ndiobo, situé à 1 km du village chef-lieu de commune, Kan­diaye. Dans cette localité du département de Vélingara, sont confirmés des cas de Fièvre de la vallée du Rift sur des chèvres. Le Directeur régional de l’Elevage de Kolda, qui a dirigé la délégation, a informé la presse après une séance de partage avec les leaders jeunes et adultes (hommes et femmes) du village. Dr Mamadou La­mine Diallo a dit : «Nous sommes une équipe multisectorielle venue de Kolda pour présenter le plan d’actions que le Comité régional de gestion des épidémies à établi et qui reste à être validé par le Gouverneur. C’est pour partager le plan d’actions que nous comptons mener pour renforcer la sensibilisation et les traitements afin d’éviter toute propagation de la maladie.» Il ajoute : «Déjà, dès la confirmation de la maladie, une équipe du département de Vélingara, conduite par l’agent technique de l’Elevage Thomas Thiaw, a pris les mesures de prévention et de gestion nécessaires pour contenir la maladie dans le village et rassurer les populations. Il s’agit notamment du traitement et de la pulvérisation des animaux infectés avec des produits répulsifs contre les moustiques, l’isolement des animaux infectés, pour qu’il n’y ait pas de contact humain ou avec d’autres animaux sains, et la vaccination des troupeaux voisins.» Les populations ont été aussi prévenues contre tout contact avec la viande de ces animaux ainsi qu’avec le lait, à condition de le pasteuriser. Ce n’est pas tout. Il a aussi été demandé aux populations de ce patelin de dormir sous moustiquaires imprégnées pour éviter toute contamination humaine à travers la piqûre d’un moustique qui se serait posé sur un animal malade. L’équipe a aussi conseillé de désherber le village et de détruire tous les potentiels sites larvaires.

Le chef du village, Maha­madou Diao, a rassuré ses hôtes de techniciens : «Ici, nous n’avons pas pour tradition de consommer du lait de chèvre, ni de vendre un animal malade. D’ailleurs, dans notre tradition, tout village sujet à une épidémie, quelle qu’elle soit, est généralement isolé, n’est pas fréquenté par des étrangers et ses habitants évitent de voyager. Donc nous avons nos propres méthodes de prévention des risques de contamination interhumaine.»

L’équipe multi-acteurs de Kolda a promis de revenir très prochainement pour dérouler son plan d’actions de sensibilisation avec des secteurs comme l’éducation, afin que nul n’ignore la réalité de l’épizootie et ses modes de transmission. Le Comité régional de gestion des épidémies de Kolda a raison de prendre très au sérieux ce cas animal de Fièvre de la vallée du Rift. Kandiaye se trouve à moins de 15 km de Diaobé, où existe un florissant marché de bétail. Le risque est gros de voir des bêtes infectées traverser les frontières du département et même du pays par ses frontières terrestres avec la Gambie, la Guinée-Bissau et la Guinée Co­nakry. Pour l’instant, aucun cas humain de cette maladie n’est détecté dans la région de Kolda.

