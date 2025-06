Par Abdoulaye KAMARA –

Qui a bien pu enlever Mamadou D. Sall, un bébé de 4 mois, pour le plonger au fond d’un puits abandonné, tôt le matin du dimanche 22 juin, dans le village de Médina Samba Kandé, plus connu sous le nom de Ngaba ? C’est la question à laquelle les gendarmes de la Brigade de proximité de Diaobé vont tenter de répondre. Les recherches et fouilles menées, tôt ce matin-là, par la famille Sall, les proches et la gendarmerie ont abouti à la découverte du corps sans vie du bébé de sexe masculin, lundi après-midi, au fonds d’un puits abandonné non loin du domicile familial. Le corps est repêché par des éléments de la brigade des sapeurs-pompiers de Kounkané.

En attendant l’autorisation d’enterrement du pauvre enfant, les enquêtes vont se poursuivre pour mettre un visage sur l’identité de la personne qui a eu le cynisme de cueillir froidement cet être fragile et innocent qui dormait à la belle étoile auprès de sa maman, ses frères et sœurs, comme c’est la mode dans les parages en ces temps de chaleur.

akamara@lequotidien.sn