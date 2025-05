Un ressortissant étranger a été arrêté avec 113 faux actes administratifs de parcelles dans la ville de Vélingara. Un de ses complices, en fuite, est activement recherché par la Gendarmerie nationale.

Par Abdoulaye KAMARA – La récurrence des litiges fonciers dans la commune de Vélingara vient de trouver un début d’explication. Le sieur Yangouba Dao, de nationalité burkinabè, a été arrêté par des gendarmes de la Brigade de Vélingara la semaine dernière. Cela, suite à des plaintes de 8 personnes à qui il aurait vendu illégalement des parcelles à usage d’habitat dans différents quartiers des récents plans de lotissement établis par le maire Mamadou Oury Baïlo Diallo. Selon une source proche du dossier, les perquisitions effectuées dans son domicile ont permis de trouver 113 actes administratifs semblables à ceux de la mairie, avec cachet et signature de l’autorité territoriale. Il possédait également des imprimés d’actes vierges qui attendaient preneurs. De même, sont établies, en son nom, une carte d’identification nationale du Sénégal et une autre du Burkina Faso. C’est pourquoi d’ailleurs, on a conclu qu’il est Burkinabè et non Malien, comme il le prétendait.

Il aurait vendu plusieurs parcelles déjà légalement affectées par la Commission domaniale à des tiers. Il menaçait tout plaignant de représailles mystiques en se déguisant comme un guérisseur mossi, avec bonnet et caftan en tissu traditionnel. Yangouba Dao a été transféré à Kolda où il attend son jugement.

On peut dès lors comprendre les nombreuses complaintes relatives au foncier : 2 personnes peuvent détenir, pour le même numéro de lots, chacun un acte administratif signé par le maire Diallo, qui y appose son cachet. Impossible de visu de dire, avec certitude, qu’il y a du faux dans les actes exhibés. Comment cela a-t-il été possible ? M. Dao était-il le seul responsable de tous ces litiges fonciers ? Est-ce qu’il a des complices ? Les enquêtes entamées par la gendarmerie édifieront les citoyens de la ville du maire Mamadou Oury Baïlo Diallo.

Selon une source proche du maire Oury Baïlo Diallo, «le sieur Dao a bénéficié de complicités au sein de la Commission domaniale qui maîtrisent bien la commune et son plan de lotissement». D’ailleurs, un de ses complices aurait pris la fuite.

