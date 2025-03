La situation financière des populations rurales étant préoccupante en ce moment (pas de bourses familiales et échec de la campagne de commercialisation de l’arachide), le guide religieux de l’islam chiite, Chérif Mohamed Aly Aïdara, a remis 60 tonnes de riz à des ménages nécessiteux de la région de Kolda, pour faire face aux dépenses liées au mois de Ramadan.Par Abdoulaye KAMARA –

«Il est encore là. Quand on a vraiment besoin de lui. Chérif Aly vient de nous aider à bien passer le reste du mois de Ramadan. Comme il le fait tous les ans. On manque de mots pour le remercier à sa juste valeur.» De la joie plein les yeux, Mohamadou Cissé, chef du village de Daroul Hijirat, a prononcé ces propos pleins de reconnaissance à l’endroit de Chérif Mohamed Aly Aïdara, guide religieux de l’islam chiite, qui remettait des sacs de riz aux ménages nécessiteux de 12 villages de la commune de Bonconto, située dans le département de Vélingara. Chérif Abdoul Aziz Aïdara, une feuille et un stylo à la main, supervisait le chargement des sacs de riz sur des charrettes pour qu’aucun village ciblé ne soit oublié. C’était dimanche passé à Daroul Hijrat, village natal du Pdg de l’Institut Mozdahir international, par ailleurs guide de la communauté musulmane chiite Mozdahir du Sénégal. Mahamadou Cissé revient sur la situation du moment de leurs ménages. Il raconte : «La plupart des ménages de cette zone sont dans une situation financière difficile. Depuis plusieurs mois, nous n’avons pas reçu les bourses de sécurité familiales et la campagne de commercialisation des produits agricoles est désastreuse.» Le guide religieux Chérif Mohamed Aly Aïdara, comme pour dédouaner l’Etat du Sénégal, a eu ces mots apaisants face aux bénéficiaires de son appui. «L’Etat ne peut pas tout faire. Même s’il le voulait, il n’allait jamais en avoir les moyens. C’est pourquoi nous cherchons à servir nos frères à la mesure de nos possibilités et moyens. Un frère, c’est de 2 ordres : un frère en la foi et un frère en la création divine. C’est dire que nous sommes tous des frères», dit-il modestement, tout en priant pour que les nouvelles autorités politiques du pays puissent trouver les moyens de satisfaire la demande sociale.

Puis de lister les dons qu’il a emmenés à Kolda, sa région d’origine. «C’est au total un peu plus de 60 tonnes de riz que nous avons distribué dans les départements de Kolda et Vélingara. Cette opération de distribution est en train de se dérouler à Vélingara et à Kolda. Nous avons également remis des enveloppes d’argent à certaines personnes, dans la discrétion. Nous ne pouvons pas quantifier ce que nous avons distribué.» Et ce n’est pas tout. Le guide Aïdara a également inauguré un forage à Kolda et remis une machine décortiqueuse de riz au village de Saré Mamadou Koundou (village natal de l’ancien ministre Moussa Baldé, président du Conseil départemental de Kolda).

akamara@lequotidien.sn