Le Conseil départemental de Vélingara, au Sud du Sénégal, a remis à l’Inspection départementale de l’éducation et de la formation, hier mardi, un premier lot de 125 tables-bancs sur un total de 150 déjà commandés auprès des ouvriers. «Les 25 restants seront livrés très prochainement», a rassuré Ibrahima Barry, le président de l’institution, lors de la cérémonie de remise de ces mobiliers de classe. «C’est pour résorber le gap de 800 tables-bancs signalé dans les lycées et collèges. Il s’agit d’une commande de l’exercice budgétaire de l’année 2024. Nous prévoyons d’en commander encore pour l’exercice 2025. Nous envisageons également de procéder à la réparation des tables-bancs en mauvais état dans les établissements. Pour cela, nous allons utiliser les artisans locaux. Nous avons la conviction que le table-banc est un intrant de qualité dans une salle de classe», a ajouté M. Barry. Après avoir reçu ce premier lot, l’Inspecteur de l’éducation et de la formation (Ief) a remercié le Conseil départemental. Magatte Diop a ajouté : «Nous sommes rassurés que vous soyez dans les dispositions de participer à la résorption du gap de tables-bancs au niveau de la circonscription. Vous l’avez dit lors du débat d’orientation budgétaire du Conseil départemental, et vous avez tenu parole. Cela va soulager les collégiens qui menacent souvent d’aller en grève pour cause de déficit en tables-bancs.» L’inspecteur Magatte Diop a invité le Conseil départemental à faire de même pour les écoles élémentaires, même si elles n’entrent pas dans son domaine de compétences. Par la suite, M. Diop a encouragé enseignants et élèves, surtout, à bien entretenir les mobiliers des salles de classe.

Par Abdoulaye KAMARA – akamara@lequotidien.sn