Encadrées par Gmp-changement par la culture, des jeunes filles leaders du village de Kael Bessel, situé dans la commune de Kandia, ont pris l’initiative de planter des arbres dans chaque maison en manque d’ombrage.

Par Abdoulaye KAMARA – Le fait est rarissime dans nos contrées rurales. Une vingtaine de jeunes filles leaders du village de Kael Bessel, dans la commune de Kandia, ont sollicité et obtenu de leurs parents, l’autorisation de planter des arbres dans et devant chaque maison de ce patelin du département de Vélingara (région de Kolda). Samedi passé, elles ont pu mettre sous terre 35 plantes ombrageuses dans et à la devanture d’autant de concessions. Pioches, pelles-bêches et arrosoirs à la main, ces jeunes filles, en compagnie de grands-mères, de femmes en âge de procréation et de quelques jeunes hommes, se sont mises à la tâche avec enthousiasme, ayant en tête de «rendre le village ombrageux et d’améliorer le cadre de vie». Chaque arbre planté a trouvé une marraine qui s’est engagée à l’entretenir et, spontanément, un système de protection avec soit des fils de fer barbelés, soit des briques ou des piquets. Mme Oumou Diop, animatrice à Grand­mother project (Gmp-changement par la culture), a expliqué le processus : «Dans le cadre de notre programme de Dévelop­pement holistique des filles (Dhf), 16 filles leaders de ce village ont suivi une formation en leadership financée par Unfpa. Elles ont aussi été orientées dans la gestion organisationnelle et le respect des valeurs positives locales dont le de don de soi pour sa communauté. Comme la mode en ce mois d’août pluvieux est la plantation d’arbres, elles ont choisi cette activité pour donner de l’ombrage aux populations et surtout protéger l’environnement. Une manière aussi d’améliorer le cadre de vie. Elles ont effectué seules toutes les démarches préalables auprès du Service départemental des Eaux et forêts qui a donné les plantes et enseigné les b.a.-ba du reboisement. Elles ont informé le chef de village et leurs parents respectifs.» Mlle Méta Baldé, élève en classe de 4ème, présidente du Collectif des jeunes filles leaders de Kael Bessel, a déclaré à la fin de l’activité : «Nous avons voulu faire une activité d’œuvre publique pour le village pendant qu’on est encore en vacances scolaires. Nous avons pensé planter ces arbres, ayant fait le constat que le village est confronté à un problème d’ombrage dans certaines maisons, alors qu’il fait très chaud en saison sèche. Notre slogan est «Une fille leader, un arbre», une manière de nous assurer que les plantes seront bien protégées et bien entretenues. Nous remercions Gmp qui nous a encadrées et inculqué des valeurs qui nous permettent aujourd’hui d’être utiles à nous-mêmes et à notre communauté.»

akamara@lequotidien.sn