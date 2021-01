Le bloc de soins obstétricaux d’urgence de Vélingara, qui faisait des césariennes aux parturientes en difficulté, avait fermé en octobre 2018, faute de chirurgien. Un mauvais souvenir auquel la direction de la Santé de la mère et de l’enfant, en collaboration avec le Comité de développement sanitaire, a mis fin en procédant à sa réouverture hier, pour une maternité et un accouchement sans risque.

C’est un grand ouf de soulagement pour les populations : Le centre de santé de Vélingara peut désormais faire face aux urgences d’ordre obstétrical. Fermé en octobre 2018 pour cause d’affectation du chirurgien, le Directeur de la santé de la mère et de l’enfant (Dsme) a procédé hier à la réouverture officielle de son bloc de soins obstétricaux d’urgence. Dr Amadou Doucouré (Dsme) a dit toute sa satisfaction à voir ce bloc opératoire rouvrir, 2 ans après, pour le bonheur de la santé maternelle et néonatale, permettant aux femmes d’être prises en charge à domicile pour des complications obstétricales. Il a exhorté le personnel de santé, le Comité de développement sanitaire (Cds) et les collectivités territoriales à s’engager pour l’entretien et la pérennisation des activités dans cette unité. Cette activité, qui concerne essentiellement la pratique de la césarienne, est d’ailleurs gratuite pour les Sénégalaises en difficulté d’accouchement. En attendant de l’élargir à d’autres urgences liées à la chirurgie.

Dr Omar Sané, médecin-chef du district, pour montrer toute l’urgence qu’il y avait à rouvrir ce bloc, a informé qu’au courant de l’année 2020, il y a eu 234 femmes évacuées dans les centres hospitaliers de Tambacounda et Kolda. Parmi elles, 188 devaient subir une césarienne. Des évacuations qui, d’ailleurs, du fait du retard apporté à la prise en charge, mettent souvent en danger la vie des parturientes.

Dans ce service se trouvent, en plus du bloc opératoire, une salle post-opératoire, une salle de réveil et un groupe électrogène de 150 kva. Toutes ces unités ont été visitées et jugées aux normes. Sauf que Dr Doucouré a recommandé de rapprocher la salle d’accouchement du bloc opératoire pour la confidentialité des tractations.

400 sages-femmes et 400 infirmiers bientôt recrutés

Les structures de santé des régions centres et sud du pays auront bientôt un renfort en personnel. L’annonce a été faite par le directeur de la Santé de la mère et de l’enfant (Dsme) qui était en visite de travail au centre de santé de Vélingara. Dr Amadou Doucouré informe : «400 infirmiers et 400 sages-femmes seront recrutés dans les 3 prochains mois et seront répartis entre les régions de Kaffrine, Kédougou, Kolda, Sédhiou, Tambacounda et Ziguinchor. Parce que les autorités de ce pays sont conscientes que le personnel est intrant de premier plan dans la santé publique. Et Vélingara aura son quota dans ce lot.» C’est une réponse au déficit en personnel de santé signalé par les autorités médicales de la localité.