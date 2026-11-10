Kopia-Sénégal, un Centre de recherche agronomique coréen basé au Sénégal, a mobilisé et appuyé 128 producteurs de riz dans le bassin de l’Anambé et dans la région de Ziguinchor, afin de produire des semences de riz en se fondant sur des techniques agricoles basées sur le repiquage et l’utilisation d’un paquet technique copié sur le modèle coréen. Jeudi passé, l’Isra, la Sodagri et la Kopia ont évalué les résultats issus des champs d’essai. Les performances obtenues laissent croire que l’Anambé pourrait se positionner comme le futur principal pourvoyeur de semences de riz de qualité au Sénégal.

Par Abdoulaye KAMARA (Correspondant)– Dans le cadre de sa contribution à l’amélioration de l’autosuffisance en riz au Sénégal, le Centre Kopia-Sénégal a mobilisé dans le bassin rizicole de l’Anambé et dans la région de Ziguinchor, pendant la saison des pluies 2026, 128 producteurs sur une superficie de 566 hectares. Kopia-Sénégal a appuyé en semences, en intrants et en encadrement technique 118 paysans dans l’Anambé pour une superficie de 505 ha et 10 dans la région de Ziguinchor pour 61 ha. Les résultats de cette campagne ont été présentés jeudi passé, à l’occasion d’une réunion d’évaluation organisée dans un réceptif hôtelier de la ville de Kounkané, dans le département de Vélingara. Le Coréen Cho Gyoung-rae, directeur-pays du Centre Kopia, à l’ouverture de la rencontre d’évaluation, a déclaré : «Tout au long de cette année, nous avons mené le projet de production de semences de riz sur une vaste superficie totale de 566 hectares, en collaborant avec l’Isra et la Sodagri principalement pour fournir des semences, des intrants agricoles et un soutien technique sur le terrain. Le rassemblement d’aujourd’hui est un espace de communication précieux pour évaluer ces réalisations annuelles sans réserve et trouver des solutions sages aux défis que nous avons rencontrés sur le terrain.»

Précisant l’appui obtenu par les heureux paysans bénéficiaires de la phase-test de ce projet coréen, un document remis aux journalistes a mentionné : «Pour accompagner les producteurs et améliorer leurs performances, Kopia Sénégal a mis à leur disposition d’importants intrants agricoles, notamment 52, 6 tonnes de semences de riz, 183, 6 tonnes d’engrais et 1, 27 tonne d’herbicides.» Au-delà de cet appui matériel, le projet a également misé sur le renforcement des capacités techniques des bénéficiaires. Les formations ont porté essentiellement sur l’utilisation de semences de qualité, les techniques de fertilisation, la gestion des mauvaises herbes et des ravageurs, la tenue des carnets de suivi des activités agricoles ainsi que le maintien de la pureté variétale des semences. Jeannot Diatta, spécialiste en technologie semencière à l’Isra, a ajouté : «Dans le projet, nous avons préconisé la technique de repiquage. Dans l’Anambé, les producteurs préfèrent le semis direct. On leur a demandé de faire le repiquage en ligne. Vous avez entendu une dame dire dans la salle qu’elle a utilisé le semis direct dans une partie de son champ et dans l’autre elle a fait du repiquage. Elle a confessé que le repiquage lui a permis de mieux gérer les mauvaises herbes et d’avoir une bonne production. Cette pratique doit être largement utilisée dans le bassin de l’Anambé. Les Coréens ont promis d’introduire des machines de repiquage dans le bassin car les producteurs trouvent que le repiquage à la main est pénible. En plus, le repiquage réduit les quantités de semences utilisées en comparaison au semis direct.»

Résultats des courses, les 566 ha d’essai de Kopia devraient donner une production d’environ 22 000 tonnes de riz paddy, selon le technicien. Kopia-Sénégal projette augmenter les superficies à emblaver en semences de riz avec le même appui matériel et technologique la saison prochaine. A travers cette initiative, le Centre Kopia Sénégal, en collaboration avec la Sodagri et l’Isra, entend contribuer à la mise en place d’un système durable d’approvisionnement en semences certifiées et de qualité, condition essentielle pour améliorer les rendements et renforcer la compétitivité de la filière rizicole nationale.

akamara@lequotidien.sn