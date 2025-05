Les Jeux Olympiques de Manda (Jom) ont officiellement démarré samedi passé. Dans le département de Vélingara, un groupe d’enseignants en poste dans la zone de Carrefour Manda (commune de Sinthiang Coundara) ont lancé des activités sportives et culturelles à l’image de ce qui se fait lors des Jeux Olympiques mondiaux. Histoire de mettre le département dans le tempo des futurs Jeux Olympiques de la Jeunesse que le Sénégal va accueillir l’année prochaine et familiariser les élèves avec les symboles et valeurs de l’olympisme.Par Abdoulaye KAMARA –

Le drapeau du Sénégal flottant aux vents à côté du drapeau olympique au sommet d’un mât au bas duquel fument 2 torches dont les flammes se sont éteintes quelque temps après avoir été reçues par le sous-préfet de l’arrondissement de Bonconto ; remises par des élèves des écoles élémentaires de la zone de Carrefour Manda.

Auparavant, ces élèves ont fait une course de près d’1 km, escortés par des gendarmes, tenant ces 2 torches allumées, l’une par le directeur de l’école de Carrefour Manda et l’autre par le chef de village aux côtés du Commandant de la Brigade de gendarmerie, pour rejoindre la place olympique de cette localité de la commune de Sinthiang Coundara, située à l’est du département de Vélingara. Un groupe d’enseignants de cette zone pédagogique venaient ainsi de donner le coup d’envoi de la première édition des Jeux Olympiques de Manda (Jom). Une initiative qui cherche à familiariser, informer et sensibiliser élèves et populations sur les symboles, valeurs et principes de l’olympisme. Cela, en prélude à l’organisation, par le Sénégal, en 2026, des Jeux Olympiques de la Jeunesse. Autre symbole découvert par le maigre public venu assister aux activités culturelles et sportives programmées pour la circonstance : l’hymne des jeux olympiques qui a accompagné la levée des couleurs olympiques.

Et puis peuvent démarrer les compétitions sportives qui ont mis aux prises 8 écoles élémentaires de ladite zone. Le public, pour l’essentiel, venait de découvrir des jeux comme le panier ball, le gymkhana, le relais-cerceau ou encore la course aux oranges. Des jeux, pour l’exemple, adaptés à l’âge des enfants, ainsi qu’au climat chaud du moment. A propos des activités, Paul Gomis, coordonnateur du Jom, a déclaré : «Nous avons organisé des activités culturelles et pré-sportives pour préparer les enfants à découvrir leur corps et leurs potentialités. Nous souhaitons pérenniser cette activité pour découvrir des talents, éveiller des talents pour créer de futurs champions. Nous demandons juste que les autorités mettent en place les infrastructures sportives pour cela. Des aires de jeu et des équipements sportifs manquent énormément dans cette zone.»

Le thème des Jom est : «Créons des ponts de convergence entre le sport, la culture et l’éducation.» A ce propos, le président du comité d’organisation, Salif Coly, a dit : «Le thème choisi n’est pas qu’une simple formule. C’est un appel à l’action pour bâtir un avenir harmonieux, porteur de valeurs communes. Le sport, la culture et l’éducation sont des piliers qui peuvent unir nos communautés, renforcer notre identité commune et favoriser un développement durable… Faisons de ces jeux une célébration de notre unité, de notre diversité et de notre potentiel collectif.»

akamara@lequotidien.sn