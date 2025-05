Les blessures physiques et morales consécutives à l’accident mortel de la route impliquant des élèves du Collège d’enseignement moyen de Saré Coly Sallé, dans le département de Vélingara, se referment progressivement. Après les sorties d’hôpital notées, un élan de solidarité très appréciable s’organise autour de l’administration, des parents, des enseignants et des élèves de l’établissement scolaire.Par Abdoulaye KAMARA –

Parents, enseignants, élèves et l’administration du Collège d’enseignement moyen (Cem) de Saré Coly Sallé (Vélingara) ont des raisons de garder le moral et de continuer à prier pour le retour à la maison des blessés qui se trouvent encore en observation dans les centres hospitaliers régionaux de Kolda (127 km de Vélingara) et Tambacounda (90 km). Un vaste élan de solidarité s’organise pour faire oublier les 2 morts et soigner, sans grande peine, la vingtaine de blessés enregistrés au cours de la collision entre un camion gros porteur et le minicar qui transportait leurs élèves pour une sortie pédagogique dans une ferme agricole.

Selon des sources hospitalières, le Centre régional hospitalier de Tambacounda avait reçu 13 blessés le jour de l’accident. A la date d’hier mercredi, «3 sont libérés et sont rentrés chez eux, une fille est évacuée à Dakar et est déjà prise en charge. Elle a subi une opération sur la gencive inférieure dont l’os est fracturé. La situation sanitaire du professeur-encadreur évolue positivement. 5 élèves sont sortis du bloc opératoire avec bonheur. Donc 9 blessés sont encore en observation à Tamba, tous dans un état de santé rassurant». Pour Kolda, «sur les 9 élèves internés au centre hospitalier, 4 sont libérés, l’état de santé des 5 autres évolue positivement. La prise en charge médicale est correctement faite. Pas de cas préoccupant».

Les parents peuvent être rassurés sur le plan des blessures physiques de leurs enfants. Concernant les blessures morales, ils ont également des raisons d’être soulagés. Un vaste élan de solidarité s’organise en leur faveur. Mardi, parents, élèves et enseignants ont reçu la visite du président de la Fédération nationale des associations de parents d’élèves et d’étudiants (Fenapees). Ibra­hima Top, son président, était dans le collège de Saré Coly Sallé pour, dit-il, présenter ses condoléances et celles de tous les membres de la Fenapees aux parents biologiques de la défunte élève de l’accident, à qui (parents) il a remis une enveloppe financière. M. Top est passé à l’hôpital de Tambacounda où il a rendu visite au professeur et aux élèves blessés.

Dans la journée d’hier mercredi, des émissaires du Projet de formation professionnelle pour l’insertion (Pfpi) dont les termes du partenariat avec le collège prévoient des immersions en entreprise, étaient aussi venus dans l’établissement et ont rencontré élèves, parents et enseignants. C’est dans le cadre de ce partenariat, justement, que la malheureuse caravane a été organisée.

Aujourd’hui jeudi, le Principal et ses collaborateurs s’attendent à la visite du Centre régional d’appui à l’orientation et à la formation professionnelle. Auparavant, les plateformes d’enseignants du moyen-secondaire ont organisé une collecte d’argent pour soutenir les victimes de cet accident.

La cagnotte de Pastef

Samedi 3 mai. Les patriotes de Vélingara ont demandé une contribution individuelle de leurs camarades pour participer aux frais médicaux des victimes de l’accident. Une initiative qui ne serait pas agréée par l’autorité administrative, qui a demandé son arrêt immédiat. Selon Abdou Aziz Sabaly, responsable de la commune de Bonconto, «nous disons à qui veut l’entendre que Pastef-Vélingara ne reculera jamais devant l’arbitraire. Face aux menaces de l’autorité de faire arrêter la cagnotte à laquelle les patriotes ont souscrit et continuent de souscrire librement, la Coordination départementale se refuse d’accepter que l’autorité administrative lui dicte ce qu’elle a à faire. Nous considérons donc que cette cagnotte doit se poursuivre». M. Sabaly était le porte-parole de Pastef lors d’un point de presse organisé, hier mercredi soir, pour se réjouir de la libération provisoire de leur chargé de la communication, Abou Djiba, arrêté puis déféré à Kolda suite à un post sur Facebook annonçant 8 morts au lieu de 2. Les patriotes appellent à une mobilisation de tous pour que l’enseignant-patriote bénéficie d’un non-lieu à son prochain procès prévu le 14 mai. Car, selon Abdou Aziz Sabaly, «Abou Djiba est un citoyen modèle, très investi dans la communauté, qui travaille au sein de la Croix-Rouge à former des jeunes pour en faire des citoyens modèles… Abou Djiba est une référence», conclut-il.

akamara@lequotidien.sn