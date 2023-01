Arriver à maîtriser les militants de l’Alliance pour la République (Apr) et parvenir à sécuriser leurs votes lors du scrutin présidentiel de 2024, telle est la recommandation faite par la commissaire politique du parti présidentiel pour le compte du département de Vélingara dans le cadre de l’opération de vente des cartes. Victorine Ndeye a aussi plaidé la promotion de la candidature du Président Macky Sall.

Par Abdoulaye KAMARA – Le processus de vente des cartes de l’Alliance pour la République (Apr) à Vélingara a un atteint un niveau qui satisfait la ministre Victorine Ancquediche Ndeye, cheffe de la mission de supervision dans le département. Elle n’a pas caché cette satisfaction, avant-hier dimanche, au sortir d’une rencontre avec les responsables locaux du parti, les commissaires ainsi que les militants. Elle a notamment déclaré : «Nous avons rencontré les parties prenantes, qui sont prêtes à se déployer sur le terrain et à mettre en place des comités pour la vente des cartes du parti.» D’ailleurs, au moment où Mme Ndeye tenait sa rencontre dans un réceptif hôtelier de la place, le maire de Vélingara, Mamadou Oury Baïlo Diallo, mettait en place 5 comités pour sa commune.

Plus tard, c’est le Dr Alpha Bocar Baldé, Dg de la Sodagri, qui a monté 7 comités de vente pour la commune de Diaobé-Kabendou, sous la supervision de Mme Ndeye. Une diligence qui a eu l’heur de réjouir Victorine Ndeye qui a dit : «C’est dire que l’organisation existe déjà, que les responsables maîtrisent leurs bases et que la mise en place des comités n’est qu’une formalité ici. Nous nous en réjouissons, nous félicitons le maire, président de l’Uael (Union des associations d’élus locaux), Oury Baïlo Diallo, le Dg Alpha Bocar Baldé et tous les autres responsables.» Ces comités, selon Mme Ndeye, au-delà de la mission de placement des cartes, devront servir de terrain d’animation et de massification du parti sur le chemin de l’élection présidentielle de 2024. Elle a précisé : «La légèreté des comités, 50 membres au plus, vise à faciliter l’animation, à avoir une maîtrise sur les militants, et surtout à s’assurer qu’ils vont voter pour la coalition, à sécuriser leurs votes.»

Pour ce qui concerne ce terroir de la région de Kolda, le Président Macky Sall, seul candidat de la coalition présidentielle, est facilement vendable. Elle dit : «Vélingara vient de loin. Vu la transformation qu’a connue Vélingara depuis l’accession au pouvoir du Président Macky Sall. C’est le Président qui a la fibre sociale la plus développée. Ceux qui vivent dans les zones rurales et péri urbaines peuvent le chanter et le clamer, nous sommes fiers de l’avoir comme leader, il est notre candidat et nous mettrons tout en place pour lui donner une victoire.»

Dans l’animation du parti, Oury Baïlo Diallo et Cie ont donné comme mot d’ordre d’enrôler le maximum de primo votants. Pas seulement. Mais aussi, d’aider à rechercher des documents d’identification pour tous ceux qui, favorables à la coalition, seront dans le besoin.

akamara@lequotidien.sn