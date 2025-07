Le vernissage de l’exposition «Mbant Maré, racines de vie», de l’artiste plasticien sénégalais Abdoulaye Sow, met en valeur cette plante médicinale réputée être un remède naturel contre le paludisme. «Je me suis inspiré de ce projet à travers des expériences personnelles que j’ai vécues, notamment l’histoire d’une plante médicinale communément appelée Mbant Mar” [Cassia Occiden­talis] que ma mère utilisait pour me guérir du paludisme», a déclaré Abdoulaye Sow, artiste plasticien sénégalais basé à Dakar. Dans un entretien avec l’Aps en marge de la cérémonie de sortie de résidence, l’artiste plasticien, initiateur de ce projet, est revenu sur son histoire avec cette plante miraculeuse. «Enfant, je tombais malade de façon récurrente, aujourd’hui c’est grâce à ce remède naturel découvert par ma mère que j’ai retrouvé ma santé et je me sens mieux», a-t-il révélé. «Fort de cette expérience, ajoute-t-il, je me suis dit pourquoi ne pas faire des recherches sur cette plante pour l’intégrer à travers mon art.» «A travers mon art, j’explore les thèmes de la résilience humaine, de la santé publique et de l’environnement, et cette initiative consistait à apporter un nouveau regard sur la guérison», a-t-il notamment fait savoir.

Il a toutefois signalé que la plante est en voie de disparition, tout en disant s’être préparé dès le début pour avoir un stock de graines permettant de faire des cultures hors sol.

Faisant focus sur son art, l’artiste plasticien tient à son ambitieux projet qui consiste à mettre en valeur la plante médicinale, avec notamment la création de son unité. Il veut essayer de vendre ses œuvres et avoir de quoi investir dans son projet de mise en valeur de la plante médicinale. «J’ai créé une unité de valorisation de la plante médicinale qui s’appelle Sen Cassia Occidentalis. L’ini­tia­tive consiste à mettre en valeur la plante «Mbant Maré»», a-t-il fait valoir rappelant que sa résidence artistique a duré un mois à De­kandoo, un espace de recherche et de création artistique situé dans le Gandiolais. Le Centre Ndar Weesul a abrité la cérémonie de sortie de résidence, mercredi en début de soirée, en présence de sa res­ponsable Mame Diaw Diagne.

Aps