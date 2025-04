Le Musée des civilisations noires (Mcn) a tenu le vernissage d’une exposition qui s’inscrit dans le cadre de sa programmation 2025, célébrant la femme noire. Intitulée «Abafa (ba) zi», l’exposition, organisée en collaboration avec le Goethe-Institut Senegal et visible jusqu’à fin septembre, regroupe 11 artistes. A travers cette exposition, les organisateurs espèrent rendre hommage «aux innombrables femmes anonymes qui préservent les histoires et la culture».Par Ousmane SOW –

Le Musée des civilisations noires (Mcn) de Dakar abrite actuellement une nouvelle exposition collective, «Abafa (ba) zi», qui regroupe 11 artistes. Réalisée en collaboration avec le Goethe-Institut Senegal, dans le cadre de la programmation 2025 du Musée des civilisations noires, qui célèbre la femme noire, l’exposition, visible jusqu’à fin septembre 2025, rend hommage «aux innombrables femmes anonymes qui préservent les histoires et la culture», selon les organisateurs. En effet, le titre, Abafa (ba) zi, n’est pas anodin. Il vient du mot «Abafazi» qui signifie femmes et du préfixe «ba», qui signifie «celles qui sont ou celles qui font». «Celles qui meurent en sachant», donc. Une manière, selon les organisateurs, de dire que ces femmes détiennent des savoirs qu’elles peuvent choisir de transmettre ou non. «Le titre s’inspire de l’idée que les femmes possèdent des connaissances, peuvent choisir de les partager ou de les garder pour elles de leur vivant. Le titre symbolise la bravoure et la détermination des femmes, conscientes des risques qu’elles encourent mais ne se laissant pas décourager dans leur quête de justice, de liberté et d’une vie pleine de sens», explique le communiqué de presse. Evidemment, 8 artistes visuels, épaulés par 4 musiciens, sont convoqués pour illustrer ce thème «Abafa (ba) zi». «Grâce à ces diverses contributions artistiques, nous souhaitons explorer comment les femmes africaines servent de passerelles entre le connu et l’inconnu au sein de leurs communautés et au-delà», note le document. Venue présider la cérémonie d’ouverture, la ministre de la Jeunesse, des sports et de la culture, Khady Diène Gaye, a souligné que cette exposition dépasse l’esthétique. «Au demeurant, au-delà de sa dimension artistique, l’exposition intervient comme un acte politique, un outil de libération, un miroir des sociétés et un levier pour repenser les normes», a déclaré Khady Diène Gaye devant un parterre d’artistes, d’amateurs du beau, de journalistes et de professionnels des arts visuels. Selon elle, l’exposition permet de comprendre que «l’afro-féminisme, loin d’être un concept abstrait, s’inspire en réalité de la créativité, de la combativité, de l’exemplarité des femmes africaines, qu’elles soient reines guerrières d’hier ou intellectuelles, artistes et activistes d’aujourd’hui».

Partenaire de l’événement, Stefanie Peter, directrice du Goethe-Institut Dakar, de rappeler également que l’exposition «Abafa (ba) zi» est le résultat d’un projet culturel commun à tous les Goethe-Institut d’Afrique subsaharienne. «Outre la référence aux récits personnels et familiaux, les œuvres sont liées aux mouvements féministes et soulignent le rôle essentiel des femmes noires en tant que créatrices de la vie quotidienne», fait-t-elle savoir, précisant que «Abafa (ba) zi» reconnaît aussi la continuité de l’authentique féminité noire et des poursuites féministes. De son côté, l’ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne au Sénégal, Sönke Simon, s’est dit impressionné par le thème de cette exposition «Abafa (ba) zi», qui symbolise, selon lui, «le pouvoir des femmes à s’affirmer en tant que porteuses de savoir dans la politique et la société».

