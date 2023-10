L’ambassadeur de la République tchèque à Dakar a célébré en avance la Fête nationale de son pays par le vernissage d’une exposition du photographe de renom, David Těšínský. «Une autre beauté» est une suite de photographies prises un peu partout dans le monde pour «casser des stéréotypes», selon l’auteur.

Par Mame Woury THIOUBOU – La vingtaine de photographies exposées sur des chevalets rendent compte du regard du photographe tchèque, David Těšínský, sur le monde d’aujourd’hui. Ce mardi, l’ambassadeur Marek Skolil a choisi d’anticiper la célébration de l’indépendance de la République tchèque, le 28 octobre, par le vernissage d’une exposition de photos réalisées par le photographe tchèque David Těšín­ský. Une autre beauté réunit différentes séries réalisées dans différents contextes et pays. Mais l’objectif du photographe reste le même : «Casser les stéréotypes.» Ukraine, Ghana, Cambodge, Cuba, Brésil, Iran ou les Etats-Unis et la Répu­blique tchèque, dans chacun de ces pays, David Těšínský a été au plus près des gens. «Je souhaite montrer au monde différentes cultures et sous-cultures, en le faisant à ma manière, et par là, j’essaie de casser les stéréotypes», expli­que le photographe. «Je voyage fréquemment à travers le monde depuis plus de 10 ans. Mon objectif est de photographier des personnes ayant des modes de vie ou des destins quelque peu controversés, ou simplement de capturer de manière créative des «personnes normales»», indique la biographie de l’artiste.

Sur une de ces images, un couple de ma­riés occupe le centre de la photo. La femme donne ou prend un verre de bière. Autour, un paysage de montagne ouvert sur une vallée en contrebas. Sur une autre photo, c’est un chien dont on ne voit qu’une partie du corps. Il marche dans les vestiges d’une forêt amazonienne entièrement consumée par le feu. Le photographe, qui prend le temps de s’intégrer dans les communautés qu’il explore, en ressort avec des images vibrantes de réalités et qui explorent au plus près les vécus de ces peuples et communautés.

Photojournaliste, les travaux de David Těšínský ont été de nombreuses fois primés et publiés sur des supports de premier plan. Mais c’est à Dakar qu’il tient sa première exposition en Afrique. Pour­tant, il y a séjourné plusieurs fois et a même réalisé une série sur le travail des enfants au Ghana. Utiliser la photographie comme outil pour ouvrir les yeux et tuer les stéréotypes, c’est le créneau de cet artiste qui documente certaines réalités difficiles de ce monde. Ses séjours dans des zones de guerre, mais aussi les photos réalisées dans des pays où la violence est latente, constituent les points d’ancrage d’un travail qui s’intéresse à la vie des êtres humains qu’il rencontre.

Cette soirée a été l’occasion de saluer l’excellence des relations entre le Sénégal et la République tchèque. Selon l’ambassadeur, de nombreux axes de coopération existent déjà et d’autres viendront s’y ajouter bientôt, notamment dans les domaines culturel et éducatif. Durant le séjour du photographe David Těšínský, une masterclass est ainsi prévue avec des photographes sénégalais. «Nous développons de très solides relations économiques avec le Sénégal. Et cette coopération tourne beaucoup autour du domaine des transports avec l’arrivée prochaine d’avions tchèques, des L410, pour desservir les aéroports régionaux», indique l’ambassadeur Skolil, habillé d’une tenue bien sénégalaise pour l’occasion.

mamewoury@lequotidien.sn