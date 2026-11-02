Ce mardi, la séance plénière consacrée à l’examen du projet de Loi de finances rectificative (Lfr) 2026 s’annonce comme un test décisif pour l’Exécutif. Malgré les appels du pied du ministère de l’Economie, des finances et du plan pour l’intérêt supérieur de la Nation, les probabilités d’un rejet net du texte par l’Assemblée nationale restent extrêmement élevées, sur fond de tensions politiques persistantes.

Face à ce veto quasi programmé du Législatif, le gouvernement ne pourra éluder l’épreuve de vérité. Si la Lfr venait à être définitivement retoquée, l’Exécutif serait contraint d’activer les mécanismes constitutionnels conférés au chef de l’Etat -tels que le recours à des décrets d’avance ou à des dispositions d’urgence- pour assurer la continuité du service public et le fonctionnement budgétaire de l’Etat. Une sortie de crise par la voie réglementaire qui, si elle évite la cessation de paiements, acterait un sérieux désaveu politique et risquerait de crisper davantage les relations avec les bailleurs internationaux, notamment le Fmi, dans un contexte de trésorerie déjà sous haute tension.