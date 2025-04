Par O. SOW –

La question de la soutenabilité économique des médias a également été soulevée hier, lors du lancement de ce nouveau rapport intitulé «Sénégal : Le journalisme à la croisée des chemins». Directeur du Bureau Afrique subsaharienne de Rsf, Sadibou Marong appelle à une approche plus globale et transparente pour soutenir les entreprises de presse, incluant des mesures fiscales adaptées. «Pour nous, cela ne saurait se limiter à des questions fiscales. Cela devrait aller normalement dans un contexte beaucoup plus global, avec des propositions assez fortes, mais avec également une approche assez transparente. Il est clair qu’investir dans les médias au Sénégal, en Afrique ou ailleurs, n’est pas facile», a-t-il indiqué, tout en saluant le courage de ceux qui investissent dans les médias. Cependant, pour Sadibou Marong, il faut aujourd’hui aller vers une politique soutenable et durable de gestion économique des médias, et qui pourra intégrer la dimension de la lutte contre la précarité des jeunes reporters, premiers producteurs de l’information. «Il est également important que les autorités puissent travailler, de concert avec tous les patrons de presse, pour mettre en place des stratégies utiles et bénéfiques, de manière transparente, pour que tous les acteurs puissent y participer et pour que le visage balafré de l’écosystème médiatique cicatrise», a-t-il lancé.