Il ne fallait pas se rater pour ce premier match de poule des hommes de Souleymane Diallo, dans ce Chan 2025. A l’arrivée, les champions en titre ont tenu leur rang en s’offrant le Nigeria (1-0) et le fauteuil de leader du Groupe D, suite au nul (1-1) entre Soudan et Congo.

Pour son entrée en lice au Chan 2025, le Sénégal a assuré la victoire contre le Nigeria (1-0), ce mardi à l’Amaan Stadium de Zanzibar, en clôture de la première journée de groupes. Costauds et s’arcboutant sur une défense solide, les Lions A’ se sont montrés opportunistes en profitant d’une erreur grossière de la part de la défense nigériane, à un quart d’heure de la fin du temps réglementaire.

Première période assez hermétique, en dépit d’un rythme particulièrement élevé de la part des 22 acteurs. Ces derniers se livrant un duel très physique, tout en protégeant bien leurs derniers tiers.

A la mi-temps, on comptait trois tirs tentés de part et d’autre, dont zéro cadré pour les Sénégalais contre un seul côté nigérian. Le tout pour quasiment aucune occasion franche à signaler, si ce n’est une tentative croisée de la part des champions en titre, qui frôlait le montant gauche de Mustapha Lawal (21e), ou encore une tête non cadrée du jeune capitaine Baye Assane Ciss (21 ans) à la réception d’un long coup franc botté depuis la droite (33e).

La possession était pratiquement équilibrée elle aussi (55-45 pour le Nigeria). Elle augmentait légèrement au retour de la pause, alors que les Super Eagles A’ haussaient le curseur. Puis, venait le moment où les hommes de Eric Chelle se sabordaient sur une erreur de jugement de la part du défenseur Leonard Ngenge.

L’erreur fatale du Nigeria, le Sénégal sans pitié

Le central se faisait en effet dépasser à droite par Serigne Koïté sur une passe en profondeur au départ anodine. Le Lion A’ passait en retrait pour Christian Gomis, qui appliquait immédiatement la sanction (1-0, 75e).

Les remplacements de Eric Chelle ne parviendront pas à inverser la tendance. Le Sénégal était même proche de planter un second but au bout du temps réglementaire sur une reprise manquée par le rentrant Cissé Vieux au point de penalty (90e). A l’arrivée, le tenant du titre assure le strict minimum et vire en tête du Groupe D avant le match contre le Congo dans exactement une semaine. Une nouvelle victoire qualifierait les Lions A’ en quarts de finale du tournoi. Dernier du groupe, le Nigeria s’opposera au Soudan avec interdiction de défaite sous peine de dire adieu à ses chances de qualification.

hdiandy@lequotidien.sn

(avec afrik-foot)