Malgré leurs performances, ces athlètes de Special Olympics n’ont pas eu l’écho médiatique à la hauteur de leur performance. Une situation que déplore la directrice de la structure, Mme Rajah Sy. «C’est vrai que notre participation n’a pas été médiatisée et c’est quelque chose que l’on déplore. A chacune de nos compétitions internationales ou même parfois de nos activités que nous avons localement. Je pense que la déficience intellectuelle n’est pas encore un sujet qui intéresse beaucoup la presse locale. Nous le déplorons et espérons que ça va changer dans le temps, dans les années à venir. Nous avions fait une conférence de presse pour présenter la délégation et j’avais personnellement fait appel à la presse en leur disant que nous souhaitions avoir une bonne couverture de ces jeux mondiaux. Au retour, on s’est rendu compte que le message n’est pas très bien passé. On n’a pas beaucoup médiatisé cette compétition, les performances de nos athlètes n’ont pas également été mises en avant. Bien que nous ayons eu des médailles d’or, on est toujours en petit filet dans les quotidiens sportifs», note Mme Sy.