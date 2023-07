Ils sont des athlètes très spéciaux et particuliers. Après leur participation aux Jeux mondiaux d’été de Berlin, ils sont revenus avec une moisson de médailles. Mais, leur succès est passé presque inaperçu.

A Berlin, les athlètes de Spécial Olympics sont restés dans leurs standings habituels : 12 médailles dont 3 en or, 4 en argent et 5 en bronze. Il faut ajouter à la liste des médailles de participations. Aux 16émes Jeux mondiaux d’été de Berlin, consacrés aux personnes à intelligence particulière, un symbole de l’importance de l’inclusivité, qui a eu lieu du 17 au 25 juin, notre pays avait participé à 6 disciplines à savoir l’athlétisme, le basket-ball mixte unifié, le bocce qui est une sorte de pétanque, la natation, l’équitation et le foot salle unifié.