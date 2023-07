«Googliser» Yacine Fall, vous trouverez des résultats exceptionnels. Comme une trainée de poudre, son nom s’est répandu presque sur tous les réseaux sociaux : Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter entre autres. Élève en classe de terminale S2 au lycée de Ndande, elle a réussi avec brio son Baccalauréat avecune moyenne de 17,96. Mieux, elle a obtenu la mention très bien. C’est le succès d’un travail acharné et de longue haleine pour aller au bout de ses objectifs. Selon la toute nouvelle bachelière, elle a commencé à préparer l’examen depuis les vacances de l’année dernière. « J’ai refait toutes mes leçons de la seconde à la première durant les vacances et j’ai aussi suivi les conseils de mes professeurs. J’ai été un peu stressée. Mais quand on m’a informé de ma réussite, j’étais soulagée», explique Yacine Fall. Pour son proviseur, Khady Diédhiou, elle dit ne pas être surprise de ses prouesses. « Yacine Fall est une élève sérieuse dans ce qu’elle fait. On l’a suivie depuis son orientation en seconde et elle à tout le temps eu de très bonnes notes. Ses moyennes vont jusqu’à 19/20». Au lycée, Yacine Fall ne banalise rien. Même l’éducation physique et sportive dont les élèves en série S n’accorde pas trop d’importance, Yacine s’en sort bien avec une moyenne de 18/20», ajoute Mme le proviseur. «Yacine n’a d’autres préoccupations que les études. Elle apprend ses leçons jusqu’à des heures tardives. Cela ne l’empêche pas aussi d’aider sa maman dans les travaux domestiques. Elle est la dernière à se coucher et la première à se réveiller. Sa réussite est un honneur pour toute la famille» ; indique Abdourahmane, son père.

Entre Yacine et les filières scientifiques, ce n’était pas pourtant le grand amour. C’est en classe de première qu’elle est tombée amoureuse des mathématiques et des sciences, inspirée dit-elle par les travaux du célèbre physicien Newton. Il y a eu aussi Cheikh Anta Diop. « En classe mes camarades m’appellent Mme Newton. J’ai aussi une fois lu un passage de l’historien Cheikh Anta Diop qui a dit dans ses écrits : ‘’armez-vous de sciences et arrachez votre patrimoine culturel’’. C’est pendant ce temps que je me suis dit que je ferai tout pour que son rêve soit une réalité». Après le Bac, les classes préparatoires aux grandes écoles lui ouvrent ses portes. Et tout le reste…