Après son départ de la présidence de la République, Macky Sall n’entend pas faire comme ses prédécesseurs. Le chef de l’Etat promet de rester au Sénégal après les élections de février 2024 et d’être à la disposition de son successeur si ce dernier a besoin de ses conseils.

Par Dialigué FAYE – Le Président Sall parle de son avenir après son départ de la présidence de la République. Interpellé hier lors du Forum Invest in Senegal, sur sa vie après son départ du pouvoir, Macky Sall a répondu : «J’ai choisi de ne pas concourir à nouveau pour la présidence de la République. Mais ce qui est sûr, je serai à la disposition du futur président de la Répu­blique, s’il a besoin de mes conseils. S’il n’en a pas besoin, je vais me reposer et faire autre chose. Je crois qu’il y a beaucoup de choses à faire après la présidence de la République.» Parfois, souligne le chef de l’Etat, «les chefs d’Etat, après leur service, quittent le continent». Mais pour ce qui le concerne, le Président Sall promet qu’il ne quittera pas le continent. «Ça, je peux vous le dire. Je resterai au Sénégal, en Afrique, ça, c’est certain. Pour le reste, l’avenir nous édifiera», assure Macky Sall.

Pour rappel, ses prédécesseurs, Me Abdoulaye Wade, Abdou Diouf et Léopold Sédar Senghor, ont quitté le Sénégal, après leur départ de la présidence de la République, pour s’installer en France.

Sur le devenir de ses grands projets, il considère que «la suite devrait être de la même temporalité, c’est-à-dire reconnaître ce qui est positif. Mais, chaque Président a sa marque. Le futur Président pourra toujours apporter sa contribution». A ce propos, Macky rappelle qu’à son accession à la Présidence du Sénégal, il a gardé tout ce qu’il a trouvé de positif que son prédécesseur, Abdoulaye Wade, avait fait. «Il avait des projets comme celui de la Case des tout-petits, on les a renforcés. Il avait le projet Sésame, qui était le plan d’appui au troisième âge, on l’a renforcé. Il avait commencé l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass à 30%, je l’ai terminé. Je lui ai donné le nom du Stade du Sénégal qui est en face du Centre international de conférence qui porte le nom du Président Abdou Diouf», a dit Macky Sall.

Pour Baïdy Agne, il est encore tôt pour que le Président Sall parle de son avenir. Car, expli­que le président du Conseil national du patronat (Cnp), il y a un certain nombre de contraintes à lever avant que le Président Sall ne parte. «Nous avons évoqué le positionnement de Dakar comme étant une ville attractive, ce que nous avons fait sur les réformes, les investissements. Néanmoins, il y a des contraintes à lever. Monsieur le Président, vous avez énormément de choses à faire, notamment à lever les contraintes liées à la fiscalité, à la réglementation très contraignante. Il y a beaucoup de choses qu’il faut continuer à améliorer pour rendre notre environnement encore beaucoup plus attractif», plaide Baïdy Agne.

En réunion de Conseil des ministres du mercredi 5 juillet 2023, Macky Sall a beaucoup insisté sur l’achèvement de ses projets et chantiers phare. Il a ainsi demandé «au gouvernement de rester à la tâche, sur le terrain, pour finaliser les projets prioritaires». En ce sens, il exige au Premier ministre de lui présenter lors du prochain Conseil des ministres, un «Plan d’actions du gouvernement pour les 6 prochains mois (juillet au 31 décembre 2023) en plaçant parmi les priorités, les programmes d’équité sociale et territoriale (bourses de sécurité familiale, Pudc, Puma, Pro­mo­villes, Pacasen urbain et rural…) et les solutions rapides pour promouvoir les formations, l’apprentissage, l’entreprenariat et l’emploi des jeunes».

