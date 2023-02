La conférence des leaders réagit à l’intervention du Gign sur le leader de Pastef/Les patriotes. Selon la coalition Yewwi Askan Wi, « Macky Sall poursuit son sport favori : persécuter Ousmane Sonko ». Elle s’indigne, de la sorte, de « cette énième violation des droits de Ousmane Sonko et prend à témoin l’opinion nationale et internationale des dérives scandaleuses de Macky Sall ».

Via un communiqué, les leaders de la coalition ont fait une brève description de la comparution d’Ousmane Sonko au palais de justice de Dakar dénonçant, par ailleurs, de « multiples dérives ». Elle rappelle, aussi, le renforcement du dispositif de sécurité, la suspension des visites, l’interdiction des déplacements et la limitation des activités dont est victime Ousmane Sonko. « Ce qui n’est ni plus ni moins qu’un placement en résidence surveillée » a relevé la conférence des leaders.

« La Coalition Yewwi Askan Wi constate que Macky Sall ne laisse aucun autre choix à l’opposition et au peuple sénégalais que celui de faire face, et entend prendre toutes les dispositions idoines pour défendre ses droits » a-t-elle averti.