Les tensions notées ces derniers temps sur le plan politique, préoccupent le Réseau des universitaires républicains (Rur). Cette structure d’alerte et de veille, affiliée au parti présidentiel, «s’insurge» profondément contre les vagues de violence et saccage de biens publics et privés qui se sont déroulées dans le pays, particulièrement dans la capitale et ses environs. Selon cet organe statuaire de l’Alliance pour la République (Apr), cette situation «déplorable», à plus d’un titre, est le résultat des appels à l’insurrection propagés par le leader du parti Pastef Ousmane Sonko. Dans un communiqué, Pr Moussa Baldé et ses camarades condamnent cette posture «irresponsable» qui, selon eux, consiste à s’opposer au libre jeu démocratique et à entraver le fonctionnement normal de la Justice. «Pris dans son propre piège de la calomnie et du mensonge, la seule échappatoire qui reste au leader du parti Pastef est la politisation d’une affaire qui oppose deux justiciables», écrit Pr Moussa Baldé, coordonnateur du Rur et ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. Les universitaires républicains rappellent à Ousmane Sonko que le Sénégal à une tradition bien ancrée d’un Etat de Droit, et par conséquent, l’Etat garantit à tous les citoyens un égal accès à la Justice. Toutefois, ils invitent le leader du parti Pastef à «cesser l’instrumentalisation de la violence pour échapper à un procès qu’il sait perdu d’avance».

Par ailleurs, le ministre Moussa Baldé et ses camarades ont exprimé leurs profonds regrets aux populations prises en otage par des échauffourées qui les empêchent de vaquer tranquillement à leurs occupations. «Il s’y ajoute, la destruction regrettable des biens publics, patrimoines matériels des Sénégalais, mais aussi des propriétés individuelles constituées essentiellement de mo­yens de locomotion, magasins et autres lieux de commerce.»

La structure des universitaires républicains souhaite un prompt rétablissement à tous les blessés et adresse des félicitations appuyées aux Forces de défense et de sécurité pour le professionnalisme avec lequel ils ont garanti l’ordre et la sécurité des citoyens. Non sans oublier la sortie de Ngouda Mboup, qui avait formulé des critiques contre le ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, le Rur de soutenir que «justement, cette prise de position montre que la formation universitaire de Ngouda Mboup n’est pas achevée».

Dans le même communiqué, la structure des universitaires républicains se désole de la banalisation des référents universitaires sur le plan des fondamentaux académiques. «Quand un étudiant en doctorat et assistant stagiaire ose avec beaucoup d’irrévérence s’attaquer avec peu d’arguments au Professeur Ismaïla Madior Fall, agrégé de droit public et de science politique, professeur titulaire de classe exceptionnelle sur des questions scientifiques, on assiste là à une volonté de nivellement par le bas, préjudiciable à l’université», regrettent les camarades du ministre Moussa Baldé.

Par Ousmane SOW