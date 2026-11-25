Des chambres pour les hommes et les femmes, des espaces réservés aux enfants, des toilettes, une cuisine et de vastes cours intérieure et extérieure. Le dispositif d’accueil temporaire des migrants dispose d’infrastructures conçues pour répondre aux besoins des personnes interceptées ou secourues dans le cadre de la lutte contre la migration irrégulière.

Par Abdou Latif Mohamed MANSARAY – Hier, le Commissaire de police Cheikh Sadibou Senghor a conduit des professionnels des médias dans les locaux afin de leur présenter les différentes installations. Un bâtiment financé par l’Union européenne dans le cadre du Programme opérationnel conjoint II (Poc II).

Derrière les opérations d’interception en mer et de démantèlement des réseaux de passeurs, la prise en charge des migrants constitue un autre volet de la lutte contre la migration irrégulière. C’est tout l’intérêt de cette visite qui a permis à la presse de découvrir les infrastructures destinées à accueillir temporairement les personnes concernées.

A l’intérieur du bâtiment, l’aménagement tient compte des différentes catégories de personnes susceptibles d’y séjourner. De grandes chambres sont prévues pour les hommes et les femmes, avec une séparation des espaces. Les enfants disposent également de locaux qui leur sont réservés. A ces installations, s’ajoutent des toilettes, une cuisine ainsi que deux grandes cours, à l’avant et à l’arrière du bâtiment.

La réalisation de cette infrastructure bénéficie du financement de l’Union européenne, à travers le Programme opérationnel conjoint II. Ce programme de coopération publique intervient dans un domaine où les enjeux sécuritaires se mêlent aux impératifs de protection des personnes et de respect de la dignité humaine.

L’objectif est de renforcer les capacités de prise en charge des migrants, au-delà du seul traitement policier des interceptions. Car les personnes concernées ne sont pas toutes dans la même situation. Femmes, hommes et enfants peuvent se retrouver confrontés à des parcours migratoires particulièrement éprouvants, marqués par les risques de naufrage, les violences et l’exploitation par les réseaux de passeurs.

L’existence de locaux adaptés constitue ainsi un maillon important dans la chaîne de prise en charge. Reste que leur fonctionnement, les conditions d’hébergement et l’accompagnement sanitaire, psychologique et social des personnes accueillies seront déterminants pour apprécier pleinement la portée du dispositif.

La visite s’inscrit également dans une dynamique de coopération avec les médias. Le Programme opérationnel conjoint II entend mettre à la disposition des rédactions indépendantes certaines de ses données et faciliter l’accès au terrain, dans le but de favoriser une information d’intérêt général.

Cette démarche prend forme à travers l’Alliance des médias, un cadre de coopération entre des rédactions indépendantes et un programme de coopération publique financé par l’Union européenne. Le partenariat repose sur des engagements réciproques et explicites, avec l’ambition de promouvoir une information documentée sur les enjeux migratoires.

En ouvrant les portes de cette infrastructure aux journalistes, le Commissaire Cheikh Sadibou Senghor et les acteurs du programme donnent ainsi à voir une dimension moins connue de la lutte contre la migration irrégulière : celle de l’accueil et de la protection des personnes.

Car si la sécurisation des frontières demeure un enjeu majeur, la dignité de celles et ceux qui se retrouvent dans le dispositif de prise en charge reste tout aussi essentielle.

latifmansaray@lequotidien.sn