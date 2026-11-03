Au lendemain de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de la Jeunesse (Joj) Dakar 2026, les éloges ne manquent pas à l’endroit du Sénégal, pour ne pas dire de l’Afrique. Parmi les invités lors de ce grand rendez-vous de la famille olympique, samedi au Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, le ministre des Sports ivoirien. Il a rendu visite hier au président du Cojoj, Diagna Ndiaye, pour lui adresser les félicitations de… l’Afrique.

Par Woury DIALLO – Le ministre des Sports de la Côte d’Ivoire a rendu visite hier, au président du Comité d’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse, Mamadou Diagna Ndiaye, au siège du Comité national olympique et sportif sénégalais (Cnoss).

Accompagné d’une forte délégation, le patron du sport ivoirien a tenu à rendre un hommage au président du Cojoj, suite à la belle organisation de la cérémonie d’ouverture des Joj Dakar 2026, samedi au Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio.

«Une source d’inspiration pour nous autres jeunes Africains»

«C’est une visite de courtoisie que nous avons voulu rendre à notre aîné, le président Diagna Ndiaye, pour le féliciter de l’organisation de cette grande activité, les Joj Dakar 2026», dira M. Adjé Silas Metch. A l’endroit du président du Cojoj, le ministre estime qu’il reste «une source d’inspiration pour nous autres jeunes Africains».

Rappelant les liens fraternels qui lient les deux pays, le ministre estime que la visite est aussi une opportunité afin de voir dans quelle mesure «renforcer l’axe Abidjan-Dakar, qu’il connaît bien, afin que nous puissions organiser de pareils événements sportifs, en vue de rapprocher nos jeunesses et de raffermir les liens de coopération entre nos deux pays. C’est l’objet de cette visite».

Pour le ministre des Sports, «le Sénégal est une référence en matière de gestion sportive, d’organisation et de développement. C’est pour cela que nous, également, en tant qu’Ivoiriens, avec l’expérience que nous avons pu bâtir autour de Monsieur le Président Alassane Ouattara, notamment avec l’organisation de la Can 2023, voulons voir comment nous pouvons échanger les bonnes pratiques et partager nos expériences, en vue de renforcer l’axe Abidjan-Dakar dans l’organisation des grands événements sportifs».

«On a montré qu’on peut le faire…»

Honoré de la visite de Monsieur le ministre, le président du Cojoj de préciser qu’«en matière sportive, la Côte d’Ivoire n’a plus rien à prouver, dans notre région en tout cas, en Afrique de l’Ouest. Ils ont organisé la Can de façon magistrale. Et quand on parle de la Côte d’Ivoire, c’est aussi, quelquefois, beaucoup, pour ses grandes stars du football et du sport.»

Avant de rappeler la belle médaille d’or remportée au Brésil, au Taekwondo.

Revenant sur la cérémonie d’ouverture, M. Ndiaye l’estime «exceptionnelle». «J’ai scanné tous les réseaux sociaux, que j’appelle souvent la jungle, et 98 % des avis étaient positifs. Des ambassadeurs européens me disaient hier que leurs pays, comme l’Allemagne, la France et l’Espagne, entre autres, avaient tout suivi en direct. Et ils ont trouvé qu’il y avait de l’excellence», a-t-il confié. Avant d’ajouter : «Monsieur le ministre disait très justement : on a été à la hauteur. On a été à la hauteur parce qu’on a privilégié le narratif sénégalais, le narratif africain, et surtout montré qu’on peut le faire.»

Après la cérémonie, l’autre défi réside désormais sur la compétition. Sur ce chapitre, le président du Cojoj a salué la première médaille enregistrée par le Sénégal en judo.

«Tous les jours, on a des activités sportives. Hier (dimanche), on a gagné une médaille de bronze au judo et je suis sur le terrain tous les jours. C’est une belle leçon de vie», s’est félicité M. Ndiaye.

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