Quel bol ! Hier, une famille est sortie après que la dalle d’une chambre s’est affaissée sur elle. C’est au quartier Radewé de Wakhinane-Nimzath, situé dans la ville de Guédiawaye. Bien sûr, le bâtiment en question est dans un état de délabrement très avancé. Mais, une dame et ses trois enfants ont été secourus rapidement par les voisins. Plus de peur que de mal : la mère de famille a eu des blessures plus sérieuses, même si son pronostic vital n’est pas engagé. Alors que les enfants se sont retrouvés avec quelques égratignures. La police et les sapeurs-pompiers de la localité, qui s’y sont rendus, ont scellé la maison qui menace ruine. Et les occupants ont tous quitté l’endroit, qui faisait peur même aux passants.

En tout cas, c’est un nouvel avertissement. Dans la banlieue dakaroise, il y a trop de maisons qui risquent de s’effondrer à tout moment alors qu’elles sont occupées plus souvent par des locataires.

Par Abdou Latif MANSARAY – latifmansaray@lequotidien.sn