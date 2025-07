La chanteuse béninoise mondialement connue, Angélique Kidjo, fait partie des 36 artistes choisis par la Chambre de commerce de Hollywood pour avoir leur étoile sur le célèbre Walk of Fame en 2026. Elle devient ainsi la première chanteuse africaine à figurer sur cette avenue mythique.

36 nouvelles étoiles vont orner le célèbre Hollywood Walk of Fame qui s’étire entre Hollywood Boulevard et Vine Street. Et la chanteuse béninoise Angélique Kidjo figure parmi les lauréats. Elle devient la première artiste vocale africaine à recevoir cette distinction et la quatrième personnalité du continent, après Lupita Nyong’o, Charlize Theron et Basil Rathbone. Ce nouveau jalon vient s’ajouter à une carrière exceptionnelle couronnée par 5 Grammy Awards et par le prestigieux Polar Music Prize en 2023. Il y a quelques jours seulement, elle mettait le feu sur la scène du Festival de jazz de la Défense, près de Paris. Cette étoile n’honore pas seulement une artiste exceptionnelle, mais aussi une femme engagée pour les droits humains et la cause de l’environnement. Angélique Kidjo est ambassadrice de l’Unesco et dirige la Fondation Batonga qui accompagne les adolescentes dans leurs études et les aide à réussir. Cette distinction vient couronner la carrière exceptionnelle d’une artiste qui se voit d’abord comme une femme «hyper-sensible» qui donne de l’espoir au monde avec sa musique, comme elle l’expliquait sur notre antenne en 2023. Lors de la réception du Polar Prize, après de grands noms de la musique africaine comme Myriam Makeba ou Youssou Ndour, elle s’exclame : «C’est lourd à porter !» Celle qui a été proclamée «reine de la musique africaine» par cette même Myriam Makeba est profondément humble. Chaque prix, nous disait-elle en avril 2023, «est une responsabilité qui se rajoute aux autres. Vous recevez un prix, et il faut continuer le travail après». «A travers ma musique, j’ai toujours réussi à transformer ma sensibilité en un message d’espoir et de force pour chacun d’entre nous», disait Angélique Kidjo. La chanteuse confiait combien sa mère, décédée en 2021, lui manquait. Elle aurait certainement aimé qu’elle soit là quand son étoile sera inaugurée à Los Angeles. Cette distinction montre combien les talents du continent sont reconnus par l’industrie du spectacle américaine. Elle consacre la visibilité des artistes africains sur la scène mondiale.

L’hommage de Patrice Talon

Le Président béninois n’a pas tardé à réagir. «En devenant la première chanteuse africaine à avoir son étoile sur le célèbre Walk of Fame d’Hollywood dès 2026, notre compatriote Angélique Kidjo fait honneur au Bénin tout entier. Cette distinction historique est le fruit de son talent remarquable et de son travail acharné. Par son parcours inspirant, par cet exploit, elle constitue un exemple pour tous. Je lui exprime ma fierté et mon admiration, ainsi que celles du Peuple béninois dans son ensemble. Bravo Angélique ! Vivement d’autres distinctions encore !», réagit Patrice Talon sur Facebook.

Avec Tv5 Monde