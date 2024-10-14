Waly Diouf Bodiang, Dg du Port autonome de Dakar et par ailleurs responsable du parti Pastef, croit que «le système n’est pas complétement nettoyé». Une manière de jeter une pierre dans le jardin de l’opposition.

Une autre attaque de Waly Diouf Bodiang, Dg du Port autonome de Dakar (Pad) et responsable du parti Pastef, à l’endroit de l’Apr. L’un des hommes forts de Pastef et proche de Ousmane Sonko considère qu’il faut encore nettoyer certains secteurs de l’Etat encore dirigés par des hommes de Macky Sall.

«Le pays n’a pas été suffisamment nettoyé, car des apéristes sont encore aux manettes dans certains secteurs», a déclaré Waly Diouf Bodiang sur sa page Facebook. C’est à peine installé à la tête du Port de Dakar que le nouveau Dg Waly Diouf Bodian, par ailleurs responsable du parti Pastef au pouvoir, avait jeté le même jour une pierre dans le jardin des opposants.

Profitant d’une soirée de gala à Keur Massar à laquelle il prenait part, le patron du Port de Dakar avait livré un discours à l’endroit des nouveaux opposants, en faisant allusion à la gestion des deniers publics sous l’ancien régime. «On ne peut pas gérer ce pays avec des dizaines d’opposants milliardaires qu’on laisse circuler librement», déclarait Waly Diouf Bodiang. A propos d’une éventuelle chasse aux sorcières, Waly Diouf Bodian avait indiqué qu’il reste à savoir si la Justice va engager des poursuites contre certains dignitaires du régime précédent épinglés par les rapports des organes de contrôle.

Par Amadou MBODJI – ambodji@lequotidien.sn