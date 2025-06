L’ancien chef de l’Etat sénégalais a sans doute tenu à montrer qu’il avait toute sa liberté de parole lors de l’Igw 2025 dont il était l’un des derniers membres.

Une fois de plus, Le Quotidien, dans sa Une du samedi dernier, a créé l’évènement au Sénégal. En annonçant que l’ancien président de la République, Macky Sall, non prévu dans la liste des participants et des intervenants, n’allait pas prendre la parole au cours du Week-End Ibrahim sur la gouvernance (Igw 2025), qui se tient depuis hier à Marrakech où il réside. Le Quotidien a déclenché une réaction qui n’a pas été surprenante, quand on connaît les manières d’agir des politiciens sénégalais.

Il avait d’ailleurs fallu recevoir une confirmation écrite de sa part pour s’assurer que l’ancien chef de l’Etat allait effectivement prendre part à cette rencontre réunissant toutes les personnes concernées par les questions de bonne gouvernance et de financement du développement en Afrique. Le fait aussi que notre article du samedi se concluait par des conjectures sur les raisons de son absence, a pu jouer sur le fait que le Président a tenu à faire remarquer sa présence. Hier, dans la matinée, il a posté sur X, une photo de lui au cours d’une session, en disant : «A Marrakech, ce 1er juin 2025, j’ai réaffirmé l’importance d’un partenariat Afrique-Europe rénové, fondé sur la coresponsabilité, la concertation et l’efficacité. Ensemble, faisons face aux défis partagés : sécurité, migration, accès aux ressources pour financer le développement, dette, transition énergétique juste et équitable, emploi des jeunes, réforme de la gouvernance mondiale.» Bref, toutes les thématiques de ce fameux week-end.

Au moins ses partisans seront rassurés de voir que ses adversaires n’ont pas coupé la parole à leur champion !

mgueye@lequotidien.sn