C’était le week-end des déclarations des candidatures. Il y a eu Babacar Diop et Sanoussi Diakité qui sont partants pour 2024. Ils rejoignent sur la ligne de départ Khalifa, Sonko, Gackou, Abdourahmane Diouf, TAS… Peut-être aussi Macky ? Qui sait… Pour tout ce beau monde, rien n’est sûr : il y a le filtre des parrainages, de la Justice à un an de la Présidentielle. Mais, les ambitions explosent depuis quelques mois. Il est sûr que la liste va s’allonger tant la fonction présidentielle est devenue un rêve que tout le monde croit à portée de main. Il faut savoir juste savoir lire et écrire en français et être âgé au moins de 35 ans. C’est parti…