Pourquoi dit-on encore du pétrole et du gaz que c’est un «travail d’homme» ? La question a traversé Women in Energy, les 23 et 24 novembre à l’hôtel Terrou Bi. Pour cette deuxième édition, bp, Woodside Energy, Petrosen et Kosmos Energy ont réuni étudiantes, ingénieures et décideurs, en français comme en wolof.

Le préjugé se loge d’abord dans les mots. Interrogé sur les raisons pour lesquelles ces métiers passent pour masculins, le Dr Fatou Ndiaye, enseignante à l’Ecole supérieure polytechnique de l’Ucad, a répondu par les faits. Dans ses classes, qui forment techniciennes, ingénieures et managers, les filles sont désormais nombreuses, souvent en tête. Le secteur, dit-elle, est devenu un domaine où la femme réussit aussi bien que l’homme, y compris pour diriger des équipes.

Alors, d’où vient l’écart ? Le Dr Khadim Bamba Diagne, Secrétaire permanent du Cos-Petrogaz, avance un diagnostic. Les jeunes filles brillent au Bfem et au Baccalauréat, puis se raréfient à partir du master. En cause : le mariage, les enfants et leurs conséquences sur la carrière, entre 25 et 35 ans. Après cet âge, observe-t-il, les femmes sont pourtant extrêmement performantes. D’où son appel à réfléchir à la gestion de cette période charnière. A cela s’ajoute l’image du métier. Pour beaucoup, les postes d’ingénieur et de technicien restent affaire d’hommes. Faute de modèles visibles, les étudiantes peinent à se projeter. «Tout est possible, mais pour y arriver, il faut croire en soi», a plaidé Fatimata Sow, responsable de la communication et des affaires externes de Bp Sénégal.

C’est pour combler ce manque que le forum existe. Lancé il y a trois ans par Bp seule, il a été élargi cette année aux acteurs du secteur. La première journée a été consacrée au mentorat : des étudiantes ont découvert les métiers de l’énergie auprès de professionnelles. Le lendemain, quatre panels ont porté sur le leadership, l’accès à l’énergie, les filières scientifiques et le financement sensible au genre.

Le calendrier s’y prête. Le démarrage de la production gazière de Gta et pétrolière de Sangomar ouvre des emplois. Les organisateurs veulent que les femmes y trouvent leur place, du terrain aux postes de décision.

Un parcours a servi de preuve. Maïmouna Ndoye Seck, à l’honneur du forum, fut la première femme admise à l’Ecole polytechnique de Thiès en 1982, puis la première diplômée en 1987, major de sa promotion. Elle est devenue en 2013 la première ministre de l’Energie du Sénégal.

Le préjugé est tenace, mais les exemples s’accumulent. Sur scène comme dans les amphithéâtres, les femmes sont déjà là.

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