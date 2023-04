Yankhoba Diattara vient de clore des années de compagnonnage politique. L’ancien vice- président du parti Rewmi a pris une décision de taille après sa visite chez Idrissa Seck.

« Je renouvelle mon engagement et ma loyauté au président Idrissa Seck ainsi qu’au Dr Ndoye qui me remplace au poste de 2e Vive-président du parti. J’ai demandé au Pr Idrissa Seck de choisir une autre personne pour me remplacer dans le gouvernement. C’est ça la logique » a indiqué Yankhoba Diattara au terme de sa visite.

L’actuel ministre des sport s’est rendu au domicile de son ancien chef de file après son éviction du parti Rewmi.

En effet, Idrissa Seck, le président du parti Rewmi, a récemment déchu Yankhoba Diattara de son poste de deuxième vice-président du parti. Il le remplaçait par Abdoulaye Ndoye, le coordonnateur départemental de Saint-Louis.

Des sources rapportent un désaccord entre les deux leaders politiques. Désaccord né des positions de l’ancien vice-président sur la troisième candidature de Macky Sall à l’élection présidentielle.