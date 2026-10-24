Après plusieurs années d’engagement au sein du Ldr/Yessal, Ndary Aïdara rejoint Kiiraay-Les patriotes républicains. L’ancien candidat à la mairie de Yeumbeul Nord, crédité de 1632 voix aux élections locales de 2022, entend désormais mettre son expérience politique au service de sa nouvelle formation et soutenir l’action du Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye.

Par Abdou Latif Mohamed MANSARAY – Les lignes bougent dans l’arène politique de Yeumbeul Nord. Ndary Aïdara a choisi de quitter le Ldr/Yessal pour poursuivre son parcours sous les couleurs de Kiiraay-Les patriotes républicains. Ce départ marque une nouvelle étape pour celui qui fut l’un des membres fondateurs du parti dirigé par Modou Diagne Fada. Durant son passage au Ldr/Yessal, Ndary Aïdara a occupé plusieurs fonctions stratégiques. Il a notamment été Coordonnateur communal à Yeumbeul Nord, Coordonnateur départemental à Keur Massar, Secrétaire national chargé des Sports et membre du Comité directeur. Des responsabilités qui lui ont permis de participer à l’implantation et à l’animation de la formation politique dans la banlieue dakaroise.

Son ambition municipale s’était matérialisée lors des élections locales de 2022. Candidat à la mairie de Yeumbeul Nord, il avait obtenu 1632 voix, un résultat qui témoigne de sa participation à la compétition politique locale.

Le choix de rejoindre Kiiraay n’aurait pas été improvisé. Ndary Aïdara explique avoir pris le temps de consulter ses proches et sa base avant de franchir le pas. Il évoque également des échanges avec Aminata Touré, présentée comme superviseure, ainsi qu’avec Modou Bara Gaye, maire de Yeumbeul Sud.

L’ancien responsable assure ne pas renier les années passées à Ldr/Yessal, où il dit avoir investi du temps, de l’énergie et des moyens. Il entend toutefois ouvrir un nouveau chapitre de son engagement politique au sein de sa nouvelle formation. Son ralliement s’accompagne d’un objectif affiché : contribuer à la réussite de la mission du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Reste maintenant à transformer cette adhésion en force de mobilisation et en présence effective sur le terrain.

A Yeumbeul Nord, où les équilibres politiques se construisent aussi à travers les trajectoires individuelles et les réseaux militants, l’arrivée de Ndary Aïdara à Kiiraay constitue un mouvement à suivre. Son poids politique se mesurera désormais à sa capacité à fédérer ses soutiens et à inscrire ce changement de bannière dans une dynamique durable.

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