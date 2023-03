La grogne continue du côté de Yène, où les impactés du projet du port de Ndayane n’ont pas aimé la récente sortie du Directeur général du port de Dakar, Mountaga Sy, sur le dossier des compensations. Réunis en Assemblée générale dimanche, les membres du Collectif de Dialaw ont pointé «une série de contradictions et d’inexactitudes» faites à dessein par le Dg du port pour tromper l’opinion. «Contrairement aux affirmations du Dg du Port, la contestation n’est pas seulement limitée aux montants des indemnités avancées. Les impactés décrient le détournement d’objectifs, et les procédures illégales et opaques utilisées», a indiqué Zeynab Barry, porte-parole du jour. Elle a aussi battu en brèche les chiffres donnés par Mountaga Sy, réduisant les impactés de Yène dans ce projet à des proportions minimes. «95% des impactés sont du département de Mbour et 5% du département de Rufisque (280 sur 5460 personnes)», avait noté le Dg du port. Des chiffres que Mme Barry dit être sortis d’un «tour de passe-passe géographique» par lequel les limites régionales entre Dakar et Thiès ont été modifiées.

«Le tracé des limites du port de Ndayane change au gré des affinités des élites politiques du pouvoir, foulant aux pieds la notion-même dite d’utilité publique, qui est avancée comme justification de la mainmise sur les terres avoisinant les limites originelles du futur port», a mis en avant Mme Barry. «Ce qu’il y a de plus important pour un port, c’est l’ouverture sur la mer, et tout l’espace du port qui s’ouvre à la mer se situe à Yène», a-t-elle poursuivi. Cela dit, la porte-parole du jour a relevé plusieurs vices de forme dans la procédure. «La procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique ne remplit aucune des formalités substantielles exigées par la loi», a-t-elle noté, entre autres. Elle a précisé que la majorité des impactés rejettent les montants des impenses proposées par les commissions de conciliation mises en place. Réitérant leur détermination à aller jusqu’au bout dans ce combat, les membres du collectif ont dans la foulée appelé Dp World à faire preuve de lucidité face à la situation qu’ils vivent. «Nous nous réservons le droit de poursuivre cette procédure auprès de toutes les instances internationales habilitées, judiciaires comme arbitrales», ont-ils ainsi juré.

Par Alioune Badara NDIAYE – abndiaye@lequotidien.sn