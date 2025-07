Dans le cadre de la promotion touristique, Yène devrait occuper une place centrale avec ses nombreuses potentialités.Par Alioune Badara NDIAYE –

Dans le cadre de l’Eductour, une initiative du Collectif des acteurs du tourisme au Sénégal (Cats) visant à découvrir les zones touristiques du pays, l’hôtel Iris de Toubab Dialaw, dans la commune de Yène, a abrité, samedi, un «Yendou» avec les acteurs du secteur. L’objectif de la rencontre étant de faire la promotion de la destination Toubab Dialaw-Ndayane pour mieux la positionner sur les offres touristiques. «Il était important pour nous de venir ici afin de découvrir cette nouvelle possibilité (…) L’objectif, c’était de mieux connaître le produit, de savoir de quelle façon il a été mis et par quels moyens les agences de voyage pourront le vendre», a relevé Ousmane Alioune Sylla, vice-président du Cats, après la visite de l’hôtel Iris. «On a constaté que la zone se développe progressivement et nos structures ne sont pas très connues jusque-là par le grand public. Cette initiative vise à promouvoir aussi bien la destination que notre offre touristique», a expliqué, pour sa part, Moustapha Ndao, directeur d’exploitation de l’hôtel. «C’est un hôtel dont le propriétaire est sénégalais, avec une direction sénégalaise et un personnel sénégalais. Tout ça, en quelque sorte, pour valoriser l’expertise locale. C’est dans ce sens qu’on a jugé nécessaire d’organiser cette journée pour permettre aux acteurs et aux organisateurs de voyage de découvrir la zone et les offres», a-t-il dit, évoquant une extension en cours avec un projet de 100 nouvelles chambres. L’Ecole des sables a été l’autre site visité par la délégation du Cats venue en prospection. Dirigée par Germaine Acogny, elle accueille, du 19 avril au 3 mai 2026, la Biennale de la danse en Afrique. Un événement à cocher sur l’agenda pour les agences de voyage, a estimé Hervé Breuilt ayant dirigé la visite guidée à l’Ecole des sables. Le directeur d’exploitation d’Iris a cité en outre Sobo Badé, le Festival Dialaw formes et rythmes du monde et autres comme éléments encore plaidant pour la destination Toubab Dialaw, sans oublier le port de Ndayane en cours de réalisation. «Il y a pas mal d’événements qui se tiennent ici dans la zone de Toubab Dialaw, et il y a effectivement beaucoup d’endroits à visiter», a fait comprendre M. Ndao, se disant optimiste pour la suite.

abndiaye@lequotidien.sn