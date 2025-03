Un cadre scolaire sain participe à la performance scolaire des élèves. C’est l’avis de Assane Fall, Proviseur du Lycée Ousmane Sembène de Yoff. L’établissement jouit d’un espace vert acquis grâce à son partenaire Askia Assurances.Par Amadou MBODJI –

L’élève et l’école ont besoin d’être humanisés. Car les connaissances prodiguées à l’école, combinées à une bonne éducation reçue des parents, feraient de l’élève un citoyen modèle. Mais faudrait-il au préalable que les conditions pour y parvenir soient réunies, notamment un cadre scolaire sain qui pourrait favoriser ses performances scolaires. Assane Fall, Proviseur du Lycée Ousmane Sembène de Yoff, exprime sa position sur la question : «Ce qui est communément appelé cadre de vie-environnement scolaire, c’est un intrant pédagogique de premier plan. Il faut que l’élève se sente bien à l’école pour pouvoir bien apprendre. Il faut également que les personnels se sentent bien pour pouvoir bien faire leur travail.»

Le Proviseur Assane Fall s’est réjoui hier de la réception de l’espace vert aménagé au sein du lycée qu’il dirige, offert par le Groupe Askia Assurances dans le cadre de son engagement pour le développement durable et sa Responsabilité sociétale (Rse). Etabli en plein cœur de Yoff en 2022 grâce au maire sortant Abdoulaye Diouf Sarr et ayant reçu un coup de lifting des nouvelles autorités, le lycée voit son cadre de vie davantage amélioré à travers cet espace vert.

«C’est un motif d’encouragement et de satisfaction. Les élèves également vont se mobiliser et nous-mêmes, en tant qu’administration, allons continuer à améliorer le cadre pour qu’il soit attractif, accueillant, propre. On l’a toujours dit, l’école est une famille. Au-delà de la famille naturelle, il y a l’école, cet espace que nous partageons, où nous passons beaucoup de temps ensemble, professeurs, élèves, administration», renchérit le Proviseur du Lycée Ousmane Sembène de Yoff. Est-ce que l’école peut se substituer à la famille ? «Je ne dirais pas cela, parce que la famille biologique, c’est la famille naturelle. C’est le premier espace que connaît l’élève. Mais il faut dire que l’école est un espace où l’élève passe le plus clair de son temps, avec des adultes, des responsables compétents, généreux dans la transmission du savoir et des valeurs. Je crois que si les élèves parviennent à avoir cette appréciation-là de leur école, de leur espace, ils en tireront beaucoup profit. Ils réussiront brillamment dans le cadre des études, mais également ils seront des citoyens modèles. L’école publique, l’école de manière générale, a cette mission-là à jouer», décline M. Fall.

Les responsables du Groupe Askia Assurances ont rehaussé de leur présence la cérémonie de réception de l’espace vert du Lycée Ousmane Sembène et le Proviseur leur a témoigné sa gratitude pour l’investissement au profit du lycée, tout en saluant l’esprit communautaire qui prévaut à Yoff.

