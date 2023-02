Des centaines de fidèles musulmans, principalement de la confrérie tidiane, et des représentants d’autres communautés ont pris part dimanche à la cérémonie officielle marquant la fin des activités de la 43ème édition de la Ziarra omarienne, évènement commémorant le rappel à Dieu de Thierno Seydou Nourou Tall et de Thierno Mountaga Tall, a constaté l’Aps. L’évènement religieux, qui se tient depuis vendredi, a pris fin ce dimanche lors d’une cérémonie officielle, en présence du khalife de la famille, Thierno Madani Tall, et de représentants du gouvernement. Des membres de la grande famille Tall, venus des pays de la sous-région, notamment de la Gambie, du Mali, du Burkina Faso, mais aussi des envoyés spéciaux du Roi du Maroc, Mouhamed VI, ont pris part à la rencontre qui a eu comme cadre la Mosquée Cheikh Oumar Al Foutiyou Tall, à Dakar.

Dans son message aux fidèles, le khalife de la famille, Thierno Madani Tall, a rappelé les valeurs de l’islam, «une religion qui invite à cultiver la paix».

Venu représenter le gouvernement, le ministre de l’Education nationale, Cheikh Oumar Anne, s’est félicité de la réussite de l’organisation de cet évènement qui n’a pas pu se tenir dans les deux dernières années en raison du contexte de la pandémie du Covid-19. En compagnie de la ministre des Affaires étrangères, Aissata Tall Sall, et celui du Commerce, Abdou Karim Fofana, Cheikh Oumar Anne a assuré le khalife du soutien du gouvernement pour l’achèvement des travaux de la grande mosquée.