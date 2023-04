L’importance de la femme dans la société a fait l’objet d’une conférence religieuse à l’université Assane Seck de Ziguinchor. Cette causerie, animée par Serigne Dame Dieng sur le thème : «Le rôle de la femme dans son foyer et dans son milieu de travail», a été organisée par les techniciennes de surface du Centre régional des œuvres universitaires et sociales de Ziguinchor (Crousz). Le conférencier explique le choix du thème par ce constat : «L’importance de la femme dans ce monde semble ignorée, négligée. C’est donc avec beaucoup de plaisir que j’ai développé ce thème pour redonner à la femme son importance dans ce monde, dans notre société.» Le thème général a été éclaté en plusieurs sous-thèmes dont : «Qu’est-ce qu’une femme ?» «C’est la meilleure des créatures, c’est une usine pour l’être humain. Puisque c’est elle qui donne naissance, elle nécessite une préparation», explique le conférencier.

Avant l’arrivée de l’islam, rappelle Serigne Dame Dieng, la femme n’était rien et l’on pouvait disposer et abuser d’elle. Elle n’avait pas de droit. Les filles étaient enterrées vivantes dès leur naissance ou vendues pour éviter le déshonneur à leurs pères. «Tout cela a pris fin grâce au Prophète Mohamed, qui a démontré l’importance de la femme et l’a valorisée au point de permettre qu’elle hérite de ses parents ou de son mari», salue Oustaz Dieng. «Le rôle de la femme dans la société» était l’autre sous-thème. Pour le conférencier, la femme est la meilleure des médiatrices. «Tous les conflits au monde, c’est la femme qui les a solutionnés», dixit-il.

Serigne Dame Dieng a rappelé que seule la femme a pu avoir un enfant sans recourir à un géniteur. «La mère de Jésus Christ est la seule nommée dans le Coran avec la sourate Mariam», rapporte Oustaz Dame, qui exhorte à respecter les femmes qui sont les compagnes et confidentes des hommes. Fatou Bintou Diémé a beaucoup appris de la conférence qui est une première au Crousz : pour elle, l’objectif recherché à travers le thème a été atteint. «Nous cherchons de l’harmonie entre nous ici, dans notre lieu de travail, puisque nous venons de divers horizons et que les éducations ne sont pas les mêmes. Nous voulions aussi connaître notre rôle et notre devoir dans nos foyers, et le conférencier nous bien édifiées», magnifie-elle.

A l’en croire, la conférence a permis de réconcilier séance tenante des femmes qui étaient jusque-là en conflit.

