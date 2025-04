La mairie de Ziguinchor a signé deux conventions de partenariat. L’une avec la Société nationale de gestion intégrée des déchets (Sonaged) pour l’appuyer dans la gestion des déchets dans le périmètre communal, et l’autre avec l’Institution de prévoyance maladie (Ipm) pour accompagner son personnel.Par Khady SONKO –

La mairie de Ziguinchor a signé, hier, avec la Société nationale de gestion intégrée des déchets (Sonaged), une convention. Celle-ci entre dans le cadre d’une dynamique de modernisation de la gestion des déchets et de préservation de l’environnement urbain. A travers ce partenariat, les deux parties comptent améliorer durablement la gestion des déchets solides dans le périmètre communal pour un environnement plus propre, plus sain et mieux organisé au grand bénéfice des populations locales. Ainsi, le partenariat porte sur l’amélioration du dispositif de gestion des déchets solides municipaux et assimilés, la mise en place d’infrastructures adaptées dans les zones difficiles d’accès et les sites à forte production de déchets comme les points de regroupement normalisés, les points propres, les bacs à ordures…

Il s’agit aussi du développement d’actions conjointes de sensibilisation pour une meilleure prise en charge des déchets et la conservation de l’environnement.

Dans le cadre de cet accord, la Sonaged s’est engagée à mettre en œuvre un schéma de collecte adapté aux spécificités locales, assurer l’entretien de sites clés tels que la Gare routière et le Quai de pêche de Ziguinchor, mais aussi accompagner la commune dans diverses opérations : curage, désensablement, désherbage post-hivernal, élagage des grandes artères. La Sonaged va également coordonner le personnel municipal affecté aux tâches de nettoiement, conduire les campagnes de sensibilisation et soutenir les initiatives communautaires. Elle va également gérer le mobilier urbain installé dans le cadre de ce partenariat.

«Cet acte que nous posons ensemble n’est pas simplement un accord administratif, il symbolise une vision et une ambition partagée, celle d’un Sénégal propre, plus sain, plus respectueux de son environnement, et d’une ville de Ziguinchor érigée en modèle de salubrité urbaine et de gouvernance environnementale», a déclaré le Directeur général de la Sonaged, Khalifa Ababacar Sall, après la signature de la convention.

Par ailleurs, le personnel de la mairie de Ziguinchor est désormais assuré à l’Ins­titution de prévoyance (Imp). La convention concrétisant cette assurance a été signée hier entre la mairie de Ziguinchor et l’Ipm. «Cela montre la volonté de la mairie d’accompagner les agents qui, jour et nuit, abattent un travail énorme dans la prise en charge des besoins des populations de la commune de Ziguinchor. En­semble, travaillons main dans la main pour que l’Institution de prévoyance maladie puisse jouer le rôle qui lui est dévolu», a recommandé le maire de Ziguin­chor, Djibril Sonko.

ksonko@lequotidien.sn