La mairie de Ziguinchor envisage de procéder au curage de 63 km de réseau dans la commune. «Nous avons recommandé à ce que les axes prioritaires, qui ont été signalé par la 41e Compagnie des sapeurs-pompiers, soient traités d’urgence, et ce travail se fera d’ici lundi», a indiqué Mor Talla Tine. Le Gouverneur s’exprimait hier, à l’issue la réunion du Comité régional de prévention et de gestion des inondations qui entre dans le cadre de son plan d’actions annuel pour gérer les situations qui peuvent survenir pendant l’hivernage. Selon le Gouverneur, les dispositions nécessaires sont prises par les services concernés, notamment la mairie, l’Onas, l’Ageroute, la Sonaged, pour éviter aux populations des trois départements de la région de vivre des situations d’inondations. On note dans la commune de Ziguinchor, quelques points bas, notamment dans les quartiers Santhiaba, Belfort et autres. «A ce propos, des dispositifs de pompage seront mis en place par les sapeurs-pompiers parce que ces points ont la particularité d’être dans des zones de bas-fonds, et la seule solution qui s’offre à nous, c’est le pompage», rassure Mor Talla Tine. Il informe que la 41e Compagnie a déjà pris les dispositions pour que ce dispositif soit déployé avant le démarrage de l’hivernage. «Ce dispositif restera sur place tant que toutes les eaux ne seront pas évacuées», promet-il. Dans le département de Bignona, le point principal d’attention qui a été identifié reste le canal de Tenghory, qui est confronté à la chute de ses parois qui menacent dangereusement les habitations et qui, pendant l’hivernage, créent des difficultés en ce qui concerne la mobilité des personnes et des biens. «Il y a des ouvrages de franchissement qui ont été réalisés, qu’il faut consolider. Il y a deux autres qui seront réalisés sous peu, et cela avant le 17 juin par le génie militaire, et nous avons engagé le Préfet de Bignona à procéder au suivi de ces travaux pour qu’ils soient effectif avant le démarrage de l’hivernage, prévu aux alentours du 17 juin», a expliqué le chef de l’Exécutif régional. Pour le département d’Oussouye, le principal point d’attention à toujours été l’aéroport de Cap Skirring. L’année dernière, avec l’appui de la Direction de la prévision et de la gestion des inondations, des aménagements ont été réalisés. Ce qui a permis de traverser le reste de l’hivernage avec moins de difficultés. «Nous avons à ce propos engagé le Préfet d’Oussouye, en rapport avec le commandant de l’aéroport, de veiller à la fonctionnalité des bus», a fait savoir Mor Talla Tine. Dans la commune d’Oussouye, les travaux du Promovilles sont réalisés à hauteur d’un peu plus de 90%. Il s’agira pour le Préfet d’Oussouye de suivre le comportement de ces ouvrages afin d’éviter qu’ils ne soient à l’origine de désagréments pendant la saison des pluies. «Ce dispositif que constitue le Comité régional de prévention et de gestion des inondations est déjà à pied-d’œuvre et restera mobilisé pendant toute la période de l’hivernage, et ne manquera pas d’intervenir à chaque fois que de besoin pour soulager les populations qui pourraient être confrontées aux inondations», a confié le Gouverneur. Pendant l’hivernage, il y a des risques de débordement du fleuve liés à la crue. «A ce propos, le dispositif de vigilance reste maintenu, d’autant plus qu’on avait déjà procédé au recensement des points qui pourraient être confrontés aux crues du fleuve Casamance», a dit M. Tine. L’année dernière, avec la montée des eaux, le village de Bandial a connu quelques difficultés qui ont occasionné l’effondrement d’un bâtiment en banco. «Cette année, le dispositif d’alerte sera de rigueur et le cas échéant, les interventions nécessaires seront mises en œuvre pour atténuer les effets négatifs de la montée des eaux du fleuve Casamance», rassure le Gouverneur. Les risques d’effondrement de bâtiments menaçant ruine ont été évoqués lors du Crd. Selon M. Tine, il y a eu un travail de recensement de ces bâtiments. «Nous avons invité les maires, en rapport avec les propriétaires, de procéder à la démolition de ces bâtiments, à leur évacuation ou à leur réhabilitation», a-t-il informé. Les risques de foudre aussi ont été évoqués au cours de la réunion. Pour rappel, la Direction de la protection civile a doté la région d’un quota de paratonnerres en cours d’installation.

