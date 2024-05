La communauté des sourds-muets de Ziguinchor a pu voter sans difficultés à la dernière élection présidentielle, selon l’Ifes qui a sensibilisé cette couche sur comment élire un candidat.

Par Khady SONKO – Les sourds-muets ont valablement exprimé leur choix à l’élection présidentielle dernière à Ziguinchor. Cela, grâce à l’intervention de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux (Ifes). «On a développé un glossaire électoral en langue des signes, c’est une première au Sénégal, qu’on a fait avant les élections législatives de 2022. Plusieurs ateliers ont été tenus dans diverses régions du pays. Les membres de la communauté des sourds-muets de Ziguinchor avaient bénéficié de cette formation sur comment élire», a déclaré Adèle Ravida. La directrice pays de cette organisation s’exprimait hier, à l’issue d’une rencontre avec les sourds-muets, pour évaluer le travail qui a été fait. «On a rencontré 10 d’entre eux qui nous ont dit qu’ils ont voté. Grâce aux glossaires, ils ont appris comment voter de façon autonome, sans être accompagné. Ils ont pu rentrer facilement dans l’isoloir et exprimer leur choix sans faire l’objet d’intimidation», s’est réjouie Mme Ravida. Elle explique : «On a monté les glossaires en forme de vidéo, avec l’aide d’interprètes en langue des signes.

Ils ont compris les signes liés à chaque concept électoral : le parrainage, la candidature, la campagne électorale… Aussi, des spots télé ont été développé avec la Direction générale des élections (Dge).»

Hier, les sourds-muets ont reçu les mêmes glossaires pour livre de poche. Ainsi, ils pourront les utiliser avec leur entourage, parler politique et être plus inclus dans la vie politique du pays. Cette couche a un handicap moins visible mais qui la marginalise tout de même. A Ziguinchor, cette communauté a besoin de plus d’accompagnement. «Ils ont un peu plus de mal à s’exprimer parce qu’ils ne connaissent pas la langue des signes, parce qu’il n’y a pas une école qui apprend aux sourds-muets comment s’exprimer en langue des signes, contrairement à Dakar où il y a plusieurs écoles», a relevé Adèle Ravida. La mission de l’Ifes est liée au processus électoral, mais elle va faire le plaidoyer pour convaincre les autorités d’ouvrir des écoles pour les sourds-muets à Ziguinchor.

La veille de cette rencontre avec les sourds-muets, l’Ifes a tenu un atelier de formation pour des journalistes et professionnels des médias des régions de Sédhiou, Kolda et Ziguinchor sur l’identification et l’atténuation de la désinformation.

ksonko@lequotidien.sn