La Route nationale 1 (Rn1) est la plus «accidentogène» dans la région, selon les transporteurs interrogés hier à la Gare routière de Ziguinchor. D’après les automobilistes et certains clients, cela s’explique par l’état dégradant de cette route et son étroitesse. C’est aussi la route la plus utilisée de la région pour rallier le Centre et le Nord du pays où tout est concentré. «Souvent, les rétroviseurs des voitures se frottent quand on se croise, car la route est très étroite. C’est sur cette route que les accidents les plus graves se produisent également», regrette Mamadou Lamine Diédhiou, vice-président de la Gare routière de Médina Wandifa. «Il arrive rarement des accidents sur les autres routes de l’intérieur de la région. Là où les accidents sont fréquents, c’est sur la Rn1. Cela fait des années que je fais l’axe Ziguinchor-Cap Skirring, mais je ne note pas d’accidents», confirme Youssou Ndoye, chauffeur de son état.

«Bignona-Sénoba, c’est vraiment l’axe de la mort à cause de l’état de cette route. L’indiscipline est une cause moindre. La vrai cause, c’est que cette route est impraticable et pourtant incontournable», témoigne Aliou Samb, vice-président des transporteurs urbains, qui faisait auparavant Ziguinchor-Dakar.

Par Khady SONKO – ksonko@lequotidien.sn